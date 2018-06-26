Вдова Андрея Дементьева сообщила причину смерти поэта

По словам Анны, ее супруг скончался от множества болезней. Фатальным стало осложнение после простуды.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Вдова поэта Андрея Дементьева Анна Пугач рассказала журналистам о причинах смерти поэта, пишет «Газета.Ру».

По словам Анны, ее супруг скончался от множества болезней. Фатальным стало осложнение после простуды.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Андрей Дементьев не дожил до своего 90-летия три недели и скончался в Первой Градской больнице Москвы сегодня утром, 26 июня.

Свои соболезнования в связи с уходом поэта уже выразили Президент России Владимир Путин, поэт-песенник Илья Резник, актер Станислав Садальский, певец Михаил Муромов, композитор Юрий Лоза и многие другие.

Песни на его стихи исполняли София Ротару, Вадим Мулерман, Людмила Зыкина, Валерий Леонтьев и другие известные музыканты.