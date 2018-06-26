ФИФА презентовала официальный мяч для игр плей-офф ЧМ-2018

Мяч, который будет использован на стадии плей-офф, получил название «Мечта».

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). ФИФА презентовала официальный мяч стадии плей-офф Чемпионата мира по футболу — 2018. Соответствующая запись с прикрепленным видео была сделана на аккаунте ФИФА в Twitter.

Мяч получил название Telstar18 «Мечта». От мяча Telstar18, которым участники мундиаля играют на групповом этапе турнира, его отличает яркая расцветка панелей — в красном и черном цветах.

Первые матчи 1/8 финала пройдут в субботу, 30 июня.