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Татар-информ

26 июня 2018, 17:42

Культура

На стенах Парижа появилось семь новых граффити художника Бэнкси

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Фото: скриншот

Новые произведения Бэнкси остросоциальны, они поднимают проблематику европейских властей по отношению к мигрантам.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В центре Парижа появились семь новых граффити Бэнкси – знаменитого художника из Бристоля, который не раскрывает свою личность, сообщают «Вести».

Новые произведения Бэнкси остросоциальны, они поднимают проблематику отношений европейских властей с мигрантами. На одном из рисунков темнокожая девочка закрашивает свастику цветами.

Власти Парижа сообщили, что первый из свежих рисунков Бэнкси появился во французской столице 20 июня, во Всемирный день беженцев. Одно из граффити Бэнкси появилось около бывшего центра для мигрантов на северной окраине Парижа.

Эксперты уверены, что граффити выполнены рукой Бэнкси.

Художник считается ярким представителем мирового стрит-арта, но он не афиширует появление своих работ и скрывает свою личность.

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