9 июля в Казани стартует проект «Мама-предприниматель»

Бесплатная программа, которая научит молодых мам разрабатывать бизнес-проекты, будет длиться пять дней.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). 9 июля в Доме предпринимателей начнутся первые образовательные тренинги в рамках проекта «Мама-предприниматель», сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Проект рассчитан на молодых бизнес-мам РТ. Бесплатная программа, в рамках которой молодые бизнес-мамы научатся разрабатывать бизнес-проекты и получат менторскую поддержку, продлится пять дней.

Обучение закончится конкурсом проектов, в результате которого победительница получит грант в размере 100 тыс. рублей для открытия своего бизнеса.

Чтобы принять участие в проекте «Мама — предприниматель» необходимо зарегистрироваться на сайте: http://mama-predprinimatel.ru/

Подробную информацию желающие могут узнать по телефону: (843) 524 90 90.