В Казани отремонтирована проезжая часть улицы Короленко

На дороге уложен новый слой покрытия из прочной асфальтобетонной смеси.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В Казани отремонтирован участок проезжей части улицы Короленко – от проспекта Ямашева до ул. Воровского. Работы проводились по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги», сообщает Миндортранс РТ.

На площади 45 тыс. 592 кв. м уложен новый слой покрытия из прочной асфальтобетонной смеси. Также обустроены парковочные площадки и автобусные карманы. Кроме того, будут отремонтированы тротуары, установлены дорожные знаки и нанесена разметка.

Общая протяженность улицы Короленко составляет 2,7 км.