Команда Зеленодольского психоневрологического интерната взяла «бронзу» турнира по мини-футболу

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(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Команда Зеленодольского психоневрологического интерната заняла третье место в Республиканском турнире по мини-футболу среди получателей социальный услуг психоневрологических интернатов. Об этом сообщает пресс-служба организатора соревнований — Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана.
В пятерку лучших вошли сразу три татарстанские команды. На четвертом месте расположилась команда Казанского психоневрологического интерната, а на пятом — команда Елабужского психоневрологического интерната. Первое место заняла команда Мурыгинского детского дома-интерната для умственно отсталых детей «Родник» Кировской области.
Кроме того, представитель Зеленодольского психоневрологического интерната Илья Мугалимов был признан лучшим вратарем соревнований.
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