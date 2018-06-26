Команда Зеленодольского психоневрологического интерната взяла «бронзу» турнира по мини-футболу

В пятерку лучших вошли сразу три татарстанские команды.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Команда Зеленодольского психоневрологического интерната заняла третье место в Республиканском турнире по мини-футболу среди получателей социальный услуг психоневрологических интернатов. Об этом сообщает пресс-служба организатора соревнований — Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана.

В пятерку лучших вошли сразу три татарстанские команды. На четвертом месте расположилась команда Казанского психоневрологического интерната, а на пятом — команда Елабужского психоневрологического интерната. Первое место заняла команда Мурыгинского детского дома-интерната для умственно отсталых детей «Родник» Кировской области.

Кроме того, представитель Зеленодольского психоневрологического интерната Илья Мугалимов был признан лучшим вратарем соревнований.