В столице Татарстана корейцы 27 июня сыграют против действующих чемпионов мира – сборной Германии.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Южной Кореи по футболу прилетела в Казань на матч чемпионата мира против команды Германии. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Казань».

Самолет с командой Кореи на борту приземлился в столице Татарстана днем 26 июня. В этот же день у команды запланирована тренировка на «Казань Арене» и пресс-конференция. На чемпионате мира в России корейцы практически лишились шансов на плей-офф — команда уступила сборным Швеции и Мексики. Для того, чтобы претендовать на выход в 1/8 финала, сборной Кореи нужно обыгрывать немцев в Казани и ждать осечки шведов в параллельном матче — тогда обладатель второго места в группе определится по дополнительным показателям.

Матч сборных Южной Кореи и Германии пройдет на «Казань Арене» 27 июня и станет для столицы Татарстана заключительной игрой группового этапа чемпионата мира.