СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Адель Гатауллин, пресс-служба международного аэропорта «Казань»
(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Южной Кореи по футболу прилетела в Казань на матч чемпионата мира против команды Германии. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Казань».
Самолет с командой Кореи на борту приземлился в столице Татарстана днем 26 июня. В этот же день у команды запланирована тренировка на «Казань Арене» и пресс-конференция. На чемпионате мира в России корейцы практически лишились шансов на плей-офф — команда уступила сборным Швеции и Мексики. Для того, чтобы претендовать на выход в 1/8 финала, сборной Кореи нужно обыгрывать немцев в Казани и ждать осечки шведов в параллельном матче — тогда обладатель второго места в группе определится по дополнительным показателям.
Матч сборных Южной Кореи и Германии пройдет на «Казань Арене» 27 июня и станет для столицы Татарстана заключительной игрой группового этапа чемпионата мира.
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