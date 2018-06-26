Российских журналистов не пустили на Украину для участия в конференции по свободе СМИ

В Киеве заявили, что Евгений Примаков несет угрозу безопасности страны.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Российского телеведущего Евгения Примакова и сотрудницу RT Полу Слиер не пустили на Украину для участия в экспертной конференции ОБСЕ по свободе СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.

Примаков несет угрозу безопасности и не сможет посещать Украину в течение пяти лет, заявили в Киеве.

В настоящее время посольство России на Украине готовит ноту протеста в местный МИД в связи с произошедшим.