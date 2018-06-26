26-27 июня республиканские имамы сдадут нормы ГТО

В тестировании по нормам ГТО будут принимать участие более 80 имамов в возрасте 22 – 70 лет.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). 26 и 27 июня имамы республики во главе с муфтием Камилем хазратом Самигуллиным соберутся в Чистополе, чтобы впервые пройти тестирование по нормам ГТО, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Физическую подготовку будут проверять по пяти тестовым упражнениям: наклон, отжимание, поднимание туловища с положения лежа, прыжок в длину с места и бег на короткую дистанцию.

Сдавать нормы будут более 80 имамов в возрасте 22 — 70 лет.

Также планируется провести в дни ЧМ-2018 в Чистополе дружеский матч между смешанными командами имам-мухтасибов республики и епархией Чистополя.