Нижнекамский школьник получил Гран-при международного конкурса за песню на татарском языке

На конкурсе он представил на суд жюри художественное чтение отрывка из повести Марселя Галиева «Отчий дом», а затем исполнил песню на татарском языке.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Лицеист из Нижнекамска, учащийся 5-го класса Ильнар Идиятов завоевал Гран-при международного конкурса «Тарас Шевченко объединяет народы», сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

Мальчик учится в 24-м лицее. На конкурсе он представил на суд жюри художественное чтение отрывка из повести Марселя Галиева «Отчий дом», а потом исполнил песню на татарском языке.



Украинское жюри присудило победу жителю Нижнекамска.



В этом году на заочную номинацию поступило 157 видеороликов из 20 стран – в том числе из Австралии, Кипра, Индии, Иордании, Канады, Португалии и других. Победитель выбирался в номинациях «Наживо», «Видеоформат», «Мой Шевченко». В этом году были введены также две новые категории «Память» и «Вне времени».