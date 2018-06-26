Â êàçàíñêîì ïðåññ-öåíòðå ×Ì-2018 ðàññêàçàëè î «ìóõå» è ïðèãëàñèëè â Åëàáóãó

Ðåêîìåíäóåì
Ôîòî: Ìèõàèë Çàõàðîâ
(Êàçàíü, 26 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Àðñåíèé Ìàâðèí). ×òî òàêîå áûòü «ïîä ìóõîé» è îòêóäà ýòî âûðàæåíèå ïîøëî, à òàêæå î òîì, ÷åì áîãàòà Åëàáóãà è ïî÷åìó åå ñòîèò ïîñåòèòü, ñåãîäíÿ â êàçàíñêîì ãîðîäñêîì ïðåññ-öåíòðå ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó ðàññêàçàëè îñâåùàþùèì ìóíäèàëü æóðíàëèñòàì.
Èíòåðàêòèâíàÿ ïëîùàäêà Åëàáóæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà, âìåñòèòü âñå, î ÷åì õîòåëîñü áû ðàññêàçàòü íå ñìîãëà. Íî ñàì ïîäõîä — ìóçåé ïðèâåç â Êàçàíü ðîñòîâûå êóêëû äÿòëà, ñèìâîëà Åëàáóãè, è êóïöà-ìîëîäöà — âíèìàíèå ïðèâëåê ñðàçó.
«Â íàøåì ãîðîäå ñîõðàíèëîñü ìíîãî èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíûõ îáúåêòîâ. Ýòî — ïðàêòè÷åñêè âñÿ öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü Åëàáóãè. Äî ðåâîëþöèè çäåñü æèëè êóïöû, êîòîðûå àêòèâíî çàíèìàëèñü ìåöåíàòñêîé ïîääåðæêîé ìíîæåñòâà íà÷èíàíèé. Íå ñëó÷àéíî ñåãîäíÿ ìû ïðèâåçëè ñ ñîáîé êóïöà-ìîëîäöà. Ýòî åùå îäèí ñèìâîë íàøåãî ãîðîäà», — ïîÿñíèëà Åâãåíèÿ Ïîëèêàðïîâà — ïðåññ-ñåêðåòàðü ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà.
Â èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíûé êîìïëåêñ âõîäÿò 16 ìóçåéíî-âûñòàâî÷íûõ îáúåêòîâ. Ýòî è äîì èçâåñòíîãî âñåìó ìèðó õóäîæíèêà Èâàíà Øèøêèíà, è ìóçåé ìåäèöèíû èì. Áåõòåðåâà, è äîì êàâàëåðèñò-äåâèöû Äóðîâîé, è ìóçåé Öâåòàåâîé. Åñòü äàæå ìóçåé-òåàòð-òðàêòèð.
Îäèí èç ýêñïîíàòîâ ïîñëåäíåãî — ðþìêà «ìóõà», ñòàë öåíòðîì âñåîáùåãî âíèìàíèÿ. «Â 19-ì âåêå, ÷òîáû ïðèâëå÷ü ïîñåòèòåëåé â òðàêòèðû, ïåðâóþ ðþìêó èì ïðåäëàãàëè áåñïëàòíî. À ÷òîáû ïèòåéíûå çàâåäåíèÿ íå íåñëè ñëèøêîì óæ áîëüøèõ çàòðàò, èõ âëàäåëüöû çàêàçàëè ñïåöèàëüíûå ðþìêè îáúåìîì âñåãî 15 ìèëëèëèòðîâ. Â íàðîäå èõ áûñòðî ïðîçâàëè „ìóõà“», — ðàññêàçàëà Ïîëèêàðïîâà.
Âïðî÷åì, íåêîòîðûå õèòðåöû óæå òîãäà óìóäðÿëèñü îáîéòè ñòîëüêî êàáàêîâ è òàâåðí, ÷òî îêàçûâàëèñü õîðîøî «ïîä ìóõîé», — ñ óëûáêîé ïîÿñíèëà îíà. Ñåãîäíÿ «ìóõà» — îäèí èç âîñòðåáîâàííûõ ñóâåíèðîâ. À òàê êàê áðåíä çàïàòåíòîâàí Åëàáóãîé, òî ýòî — åäèíñòâåííîå ìåñòî, ãäå òàêóþ ïîñóäó ìîæíî ïðèîáðåñòè.
Ãîñòåé ôóòáîëüíîãî ìóíäèàëÿ â Åëàáóãå ïîêà ïîáûâàëî íå î÷åíü ìíîãî. Âïðî÷åì, òàì íàäåþòñÿ, ÷òî ñèòóàöèÿ èçìåíèòñÿ â äíè «ôóòáîëüíîé òèøèíû», ñâîáîäíûå îò èãð. À òå òóðèñòû, â òîì ÷èñëå è èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè, êîòîðûå ïðèåçæàþò â Åëàáóãó, ïåðâûì äåëîì ñòðåìÿòñÿ êóïèòü åùå è çíàìåíèòûå åëàáóæñêèå ïðÿíèêè.
«Åùå àâòîáóñ îñòàíîâèòüñÿ íå óñïåâàåò, à ãîñòè óæå ñïðàøèâàþò — ãäå ìîæíî ïðÿíèêè íàéòè», — ðàññêàçàëà Åâãåíèÿ Ïîëèêàðïîâà. Ñìîãëè ïîïðîáîâàòü ïå÷àòíûé äåëèêàòåñ è æóðíàëèñòû.
À åùå ïðåäñòàâèòåëè ÑÌÈ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â øêîëå ìàñòåðîâ. Ðóêîäåëüíèöà, ñïåöèàëüíî ïðèåõàâøàÿ èç ñòàðèííîãî êóïå÷åñêîãî ãîðîäà, íàó÷èëà èõ âÿçàòü êóêëû-îáåðåãè.
«Ó íàñ íå î÷åíü áîëüøîé ãîðîä, íî îí îáëàäàåò áîãàòåéøåé èñòîðèåé. Ìíîãèå æàëóþòñÿ, ÷òî ïðèåõàâ, íå óñïåâàþò ïîñåòèòü âñå èíòåðåñíûå ìåñòà. Âûõîä ïðîñò: ïðèåçæàéòå íà äâà-òðè äíÿ. Áóäåò èíòåðåñíî», — ïðèãëàñèëà âñåõ æåëàþùèõ â Åëàáóãó Åâãåíèÿ Ïîëèêàðïîâà. Ê ïðèåìó ãîñòåé ãîðîä ãîòîâ. Íàéäóòñÿ è óþòíûå ãîñòèíèöû, è ÿðêèå ñóâåíèðû. Ìàññà âïå÷àòëåíèé ãàðàíòèðîâàíà.
Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü
Ýëåêòðè÷åñòâî îòêëþ÷àò â ñâÿçè ñ ðåìîíòîì ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷.
Æåíùèíó îñóäèëè ïî ñòàòüå «Ìîøåííè÷åñòâî ñ ïðè÷èíåíèåì çíà÷èòåëüíîãî óùåðáà, â êðóïíîì ðàçìåðå».
Ñîòðóäíèêè ïîñîëüñòâà Þæíîé Êîðåè ïðèáûëè â ñòîëèöó Òàòàðñòàíà äëÿ îêàçàíèÿ êîíñóëüñêîé ïîìîùè êîðåéñêèì áîëåëüùèêàì.
29 èþíÿ ñòàðòóåò ñåðèÿ êèíîïîêàçîâ ïîä îòêðûòûì íåáîì «Çäîðîâûé èíòåðåñ» îá èñòîðèè ñîçäàíèÿ FIFA, çâåçäàõ ôóòáîëà, èñòîðèÿõ óñïåõà è ìàò÷àõ.
Â ñòîëèöå Òàòàðñòàíà êîðåéöû 27 èþíÿ ñûãðàþò ïðîòèâ äåéñòâóþùèõ ÷åìïèîíîâ ìèðà – ñáîðíîé Ãåðìàíèè.
Åëàáóæñêèé ìóçåé-çàïîâåäíèê ïðåäñòàâèë æóðíàëèñòàì, îñâåùàþùèì ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó, èñòîðè÷åñêîå áîãàòñòâî ñòàðèííîãî ãîðîäà.
Êîìèòåò ïî ñòàíäàðòó Õàëÿëü ÄÓÌ ÐÒ ïëàíèðóåò ðåøèòü ñîîòâåòñòâóþùèé âîïðîñ â áëèæàéøåå âðåìÿ.
«Ãåíåðèðóþùàÿ êîìïàíèÿ» â äåíü ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ ïî ëèòåðàòóðå è ôèçèêå ïðîâîäèëà ðåìîíòíûå ðàáîòû, âî âðåìÿ êîòîðûõ áûë çàäåò êàáåëü.
Â ðåçóëüòàòå àâàðèè 62-ëåòíèé âîäèòåëü ìàëîëèòðàæêè óøèá ãðóäíóþ êëåòêó è ïîëó÷èë ðâàíóþ ðàíó êîëåíà.
Ïðîöåäóðà ýêñïîðòà õàëÿëü-ïðîäóêöèè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äëèòåëüíûé è äîðîãîñòîÿùèé ïðîöåññ.
27 èþíÿ ðåñïóáëèêó îæèäàþò ãðîçû è óñèëåíèå âåòðà.
Ñåðãåþ Ñòàðîñòèíó ïðèñâîåí êëàññíûé ÷èí – ãîñóäàðñòâåííûé ñîâåòíèê þñòèöèè 3 êëàññà.
Îò ïîëó÷åííûõ òðàâì 29-ëåòíèé ìóæ÷èíà è 30-ëåòíÿÿ æåíùèíà ñêîí÷àëèñü.
Ñïåöèàëèñòû ïðîâåðÿò ïðåäïðèÿòèå-ïðîèçâîäèòåëü è âûÿñíÿò, ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ áûëî ñäåëàíî íàðóøåíèå.
Ïðàçäíèê çàâåðøèëñÿ ôåéåðâåðêîì, â÷åðàøíèå øêîëüíèêè îòïðàâèëèñü âñòðå÷àòü ðàññâåò â Òèõèå ãîðû.
Èãðîêè õîêêåéíîãî êëóáà ïðîøëè ñïåöîñìîòð â ìåäèöèíñêîì öåíòðå ãîðîäà.
Àäìèíèñòðàòîð ðåñòîðàíà «Òàòàðñêàÿ Óñàäüáà» îáíàðóæèëà ïîòåðÿííûé êîøåëåê èíîñòðàíêè, â êîòîðîì ëåæàë è äîêóìåíò, âîçëå îäíîãî èç ñòîëèêîâ.
26 èþíÿÍîâûå òðàìâàè, öâåòî÷íûå êîìïîçèöèè è ñîäåðæàíèå äîðîã: íà ÷òî òðàòèëè äåíüãè â Òàòàðñòàíå â ïðåääâåðèè ×Ì-2018
26 èþíÿÔèøêè ïðèåìíîé êàìïàíèè-2018 â âóçàõ Òàòàðñòàíà: óâåëè÷åíèå áþäæåòíûõ ìåñò VS ñêà÷îê öåí íà îáó÷åíèå
25 èþíÿ Òðóñîâ íà 42 òûñÿ÷è â ñ÷åò îïëàòû äîëãà: êàê â «Íîâîé Òóðå» ñóäåáíûå ïðèñòàâû ðàçûñêèâàëè òîðãîâöåâ – íåïëàòåëüùèêîâ íàëîãîâ