Ãëàâíîå
Æèòåëüíèöà Êàçàíè ñáåæàëà ñ ïî÷òè ìèëëèîíîì ðóáëåé, âçÿòûì â äîëã ó çíàêîìûõ

Òàòàð-èíôîðì

26 èþíÿ 2018, 13:16

ÎáùåñòâîÊóëüòóðàÂ ìèðå

Â êàçàíñêîì ïðåññ-öåíòðå ×Ì-2018 ðàññêàçàëè î «ìóõå» è ïðèãëàñèëè â Åëàáóãó

Ðåêîìåíäóåì

Ôîòî: Ìèõàèë Çàõàðîâ


Åëàáóæñêèé ìóçåé-çàïîâåäíèê ïðåäñòàâèë æóðíàëèñòàì, îñâåùàþùèì ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó, èñòîðè÷åñêîå áîãàòñòâî ñòàðèííîãî ãîðîäà.

(Êàçàíü, 26 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Àðñåíèé Ìàâðèí). ×òî òàêîå áûòü «ïîä ìóõîé» è îòêóäà ýòî âûðàæåíèå ïîøëî, à òàêæå î òîì, ÷åì áîãàòà Åëàáóãà è ïî÷åìó åå ñòîèò ïîñåòèòü, ñåãîäíÿ â êàçàíñêîì ãîðîäñêîì ïðåññ-öåíòðå ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó ðàññêàçàëè îñâåùàþùèì ìóíäèàëü æóðíàëèñòàì.

Èíòåðàêòèâíàÿ ïëîùàäêà Åëàáóæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà, âìåñòèòü âñå, î ÷åì õîòåëîñü áû ðàññêàçàòü íå ñìîãëà. Íî ñàì ïîäõîä — ìóçåé ïðèâåç â Êàçàíü ðîñòîâûå êóêëû äÿòëà, ñèìâîëà Åëàáóãè, è êóïöà-ìîëîäöà — âíèìàíèå ïðèâëåê ñðàçó.

Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ‰Ð°Ð´ÐºÐ° Ð•Ð»Ð°Ð±ÑƒÐ¶ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð¼ÑƒÐ·ÐµÑ-Ð·Ð°Ð¿Ð¾Ð²ÐµÐ´Ð½Ð¸ÐºÐ°

«Â íàøåì ãîðîäå ñîõðàíèëîñü ìíîãî èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíûõ îáúåêòîâ. Ýòî — ïðàêòè÷åñêè âñÿ öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü Åëàáóãè. Äî ðåâîëþöèè çäåñü æèëè êóïöû, êîòîðûå àêòèâíî çàíèìàëèñü ìåöåíàòñêîé ïîääåðæêîé ìíîæåñòâà íà÷èíàíèé. Íå ñëó÷àéíî ñåãîäíÿ ìû ïðèâåçëè ñ ñîáîé êóïöà-ìîëîäöà. Ýòî åùå îäèí ñèìâîë íàøåãî ãîðîäà», — ïîÿñíèëà Åâãåíèÿ Ïîëèêàðïîâà — ïðåññ-ñåêðåòàðü ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà.

Â èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíûé êîìïëåêñ âõîäÿò 16 ìóçåéíî-âûñòàâî÷íûõ îáúåêòîâ. Ýòî è äîì èçâåñòíîãî âñåìó ìèðó õóäîæíèêà Èâàíà Øèøêèíà, è ìóçåé ìåäèöèíû èì. Áåõòåðåâà, è äîì êàâàëåðèñò-äåâèöû Äóðîâîé, è ìóçåé Öâåòàåâîé. Åñòü äàæå ìóçåé-òåàòð-òðàêòèð.

Îäèí èç ýêñïîíàòîâ ïîñëåäíåãî — ðþìêà «ìóõà», ñòàë öåíòðîì âñåîáùåãî âíèìàíèÿ. «Â 19-ì âåêå, ÷òîáû ïðèâëå÷ü ïîñåòèòåëåé â òðàêòèðû, ïåðâóþ ðþìêó èì ïðåäëàãàëè áåñïëàòíî. À ÷òîáû ïèòåéíûå çàâåäåíèÿ íå íåñëè ñëèøêîì óæ áîëüøèõ çàòðàò, èõ âëàäåëüöû çàêàçàëè ñïåöèàëüíûå ðþìêè îáúåìîì âñåãî 15 ìèëëèëèòðîâ. Â íàðîäå èõ áûñòðî ïðîçâàëè „ìóõà“», — ðàññêàçàëà Ïîëèêàðïîâà.

Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ‰Ð°Ð´ÐºÐ° Ð•Ð»Ð°Ð±ÑƒÐ¶ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð¼ÑƒÐ·ÐµÑ-Ð·Ð°Ð¿Ð¾Ð²ÐµÐ´Ð½Ð¸ÐºÐ°

Âïðî÷åì, íåêîòîðûå õèòðåöû óæå òîãäà óìóäðÿëèñü îáîéòè ñòîëüêî êàáàêîâ è òàâåðí, ÷òî îêàçûâàëèñü õîðîøî «ïîä ìóõîé», — ñ óëûáêîé ïîÿñíèëà îíà. Ñåãîäíÿ «ìóõà» — îäèí èç âîñòðåáîâàííûõ ñóâåíèðîâ. À òàê êàê áðåíä çàïàòåíòîâàí Åëàáóãîé, òî ýòî — åäèíñòâåííîå ìåñòî, ãäå òàêóþ ïîñóäó ìîæíî ïðèîáðåñòè.

Ãîñòåé ôóòáîëüíîãî ìóíäèàëÿ â Åëàáóãå ïîêà ïîáûâàëî íå î÷åíü ìíîãî. Âïðî÷åì, òàì íàäåþòñÿ, ÷òî ñèòóàöèÿ èçìåíèòñÿ â äíè «ôóòáîëüíîé òèøèíû», ñâîáîäíûå îò èãð. À òå òóðèñòû, â òîì ÷èñëå è èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè, êîòîðûå ïðèåçæàþò â Åëàáóãó, ïåðâûì äåëîì ñòðåìÿòñÿ êóïèòü åùå è çíàìåíèòûå åëàáóæñêèå ïðÿíèêè.

Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ‰Ð°Ð´ÐºÐ° Ð•Ð»Ð°Ð±ÑƒÐ¶ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð¼ÑƒÐ·ÐµÑ-Ð·Ð°Ð¿Ð¾Ð²ÐµÐ´Ð½Ð¸ÐºÐ°

«Åùå àâòîáóñ îñòàíîâèòüñÿ íå óñïåâàåò, à ãîñòè óæå ñïðàøèâàþò — ãäå ìîæíî ïðÿíèêè íàéòè», — ðàññêàçàëà Åâãåíèÿ Ïîëèêàðïîâà. Ñìîãëè ïîïðîáîâàòü ïå÷àòíûé äåëèêàòåñ è æóðíàëèñòû.

À åùå ïðåäñòàâèòåëè ÑÌÈ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â øêîëå ìàñòåðîâ. Ðóêîäåëüíèöà, ñïåöèàëüíî ïðèåõàâøàÿ èç ñòàðèííîãî êóïå÷åñêîãî ãîðîäà, íàó÷èëà èõ âÿçàòü êóêëû-îáåðåãè.

Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ‰Ð°Ð´ÐºÐ° Ð•Ð»Ð°Ð±ÑƒÐ¶ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð¼ÑƒÐ·ÐµÑ-Ð·Ð°Ð¿Ð¾Ð²ÐµÐ´Ð½Ð¸ÐºÐ°

«Ó íàñ íå î÷åíü áîëüøîé ãîðîä, íî îí îáëàäàåò áîãàòåéøåé èñòîðèåé. Ìíîãèå æàëóþòñÿ, ÷òî ïðèåõàâ, íå óñïåâàþò ïîñåòèòü âñå èíòåðåñíûå ìåñòà. Âûõîä ïðîñò: ïðèåçæàéòå íà äâà-òðè äíÿ. Áóäåò èíòåðåñíî», — ïðèãëàñèëà âñåõ æåëàþùèõ â Åëàáóãó Åâãåíèÿ Ïîëèêàðïîâà. Ê ïðèåìó ãîñòåé ãîðîä ãîòîâ. Íàéäóòñÿ è óþòíûå ãîñòèíèöû, è ÿðêèå ñóâåíèðû. Ìàññà âïå÷àòëåíèé ãàðàíòèðîâàíà.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Â ÐÒ ìîãóò ïåðåñòàòü âûäàâàòü ëèöåíçèþ «õàëÿëü» ïðåäïðèÿòèÿì ñî ñìåøàííûì ïðîèçâîäñòâîì

Íîâîñòè äíÿ
14:49
Ìèõàèë Ïðîõîðîâ îòñóäèë ó Íàâàëüíîãî îäèí ðóáëü
14:40
Â ðÿäå äîìîâ Ïðèâîëæñêîãî ðàéîíà íà äåíü îòêëþ÷àò ñâåò

Ýëåêòðè÷åñòâî îòêëþ÷àò â ñâÿçè ñ ðåìîíòîì ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷.

14:31
Âäîâà Àíäðåÿ Äåìåíòüåâà ñîîáùèëà ïðè÷èíó ñìåðòè ïîýòà
14:26
Ïåñêîâ î ñòðîèòåëüñòâå ìàãèñòðàëè äî Ãðîçíîãî: Òåìà äåéñòâèòåëüíî ïîäíèìàëàñü
14:25
Æèòåëüíèöà Êàçàíè ñáåæàëà ñ ïî÷òè ìèëëèîíîì ðóáëåé, âçÿòûì â äîëã ó çíàêîìûõ

Æåíùèíó îñóäèëè ïî ñòàòüå «Ìîøåííè÷åñòâî ñ ïðè÷èíåíèåì çíà÷èòåëüíîãî óùåðáà, â êðóïíîì ðàçìåðå».

14:12
Ðîññèéñêèõ æóðíàëèñòîâ íå ïóñòèëè íà Óêðàèíó äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíôåðåíöèè ïî ñâîáîäå ÑÌÈ
13:58
Â êàçàíñêîì Ïðåäñòàâèòåëüñòâå ÌÈÄ ÐÔ ïðîøëà âñòðå÷à ñ ñîòðóäíèêàìè êîðåéñêîé äèïìèññèè

Ñîòðóäíèêè ïîñîëüñòâà Þæíîé Êîðåè ïðèáûëè â ñòîëèöó Òàòàðñòàíà äëÿ îêàçàíèÿ êîíñóëüñêîé ïîìîùè êîðåéñêèì áîëåëüùèêàì.

13:44
Â êàçàíñêèõ ïàðêàõ ïðîéäóò êèíîïîêàçû ïîä îòêðûòûì íåáîì

29 èþíÿ ñòàðòóåò ñåðèÿ êèíîïîêàçîâ ïîä îòêðûòûì íåáîì «Çäîðîâûé èíòåðåñ» îá èñòîðèè ñîçäàíèÿ FIFA, çâåçäàõ ôóòáîëà, èñòîðèÿõ óñïåõà è ìàò÷àõ.

13:30
Ñáîðíàÿ Þæíîé Êîðåè ïî ôóòáîëó ïðèëåòåëà â Êàçàíü

Â ñòîëèöå Òàòàðñòàíà êîðåéöû 27 èþíÿ ñûãðàþò ïðîòèâ äåéñòâóþùèõ ÷åìïèîíîâ ìèðà – ñáîðíîé Ãåðìàíèè.

13:16
Â êàçàíñêîì ïðåññ-öåíòðå ×Ì-2018 ðàññêàçàëè î «ìóõå» è ïðèãëàñèëè â Åëàáóãó

Åëàáóæñêèé ìóçåé-çàïîâåäíèê ïðåäñòàâèë æóðíàëèñòàì, îñâåùàþùèì ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó, èñòîðè÷åñêîå áîãàòñòâî ñòàðèííîãî ãîðîäà.

13:02
Â ÐÒ ìîãóò ïåðåñòàòü âûäàâàòü ëèöåíçèþ «õàëÿëü» ïðåäïðèÿòèÿì ñî ñìåøàííûì ïðîèçâîäñòâîì

Êîìèòåò ïî ñòàíäàðòó Õàëÿëü ÄÓÌ ÐÒ ïëàíèðóåò ðåøèòü ñîîòâåòñòâóþùèé âîïðîñ â áëèæàéøåå âðåìÿ.

12:48
Âèöå-àäìèðàë Àëåêñàíäð Ìîèñååâ âîçãëàâèë ×åðíîìîðñêèé ôëîò
12:39
Â êîëîíèÿõ Òàòàðñòàíà âðó÷èëè øêîëüíûå àòòåñòàòû ñîòíå îñóæäåííûõ
12:34
Â Êàçàíè ðàññëåäóåòñÿ ñèòóàöèÿ ñ îòêëþ÷åíèåì ýëåêòðîýíåðãèè â øêîëå âî âðåìÿ ÅÃÝ

«Ãåíåðèðóþùàÿ êîìïàíèÿ» â äåíü ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ ïî ëèòåðàòóðå è ôèçèêå ïðîâîäèëà ðåìîíòíûå ðàáîòû, âî âðåìÿ êîòîðûõ áûë çàäåò êàáåëü.

12:31
Â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ «Îêà» ñ ïðèöåïîì ïðîòàðàíèëà «ÊÀÌÀÇ»

Â ðåçóëüòàòå àâàðèè 62-ëåòíèé âîäèòåëü ìàëîëèòðàæêè óøèá ãðóäíóþ êëåòêó è ïîëó÷èë ðâàíóþ ðàíó êîëåíà.

12:24
Óìåð âûäàþùèéñÿ ïîýò Àíäðåé Äåìåíòüåâ
12:22
Àðàáñêèå ñòðàíû çàèíòåðåñîâàíû â õàëÿëüíîé ïðîäóêöèè èç Òàòàðñòàíà

Ïðîöåäóðà ýêñïîðòà õàëÿëü-ïðîäóêöèè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äëèòåëüíûé è äîðîãîñòîÿùèé ïðîöåññ.

12:06
Ñèíîïòèêè ïðåäóïðåäèëè î ãðîçàõ â Òàòàðñòàíå

27 èþíÿ ðåñïóáëèêó îæèäàþò ãðîçû è óñèëåíèå âåòðà.

12:05
Ïåðâîìó çàìåñòèòåëþ ïðîêóðîðà ÐÒ Ñòàðîñòèíó âðó÷èëè ãåíåðàëüñêèå ïîãîíû

Ñåðãåþ Ñòàðîñòèíó ïðèñâîåí êëàññíûé ÷èí – ãîñóäàðñòâåííûé ñîâåòíèê þñòèöèè 3 êëàññà.

11:53
Â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ çà îäèí âå÷åð èç îêîí ìíîãîýòàæåê âûïàëè ñðàçó äâà ÷åëîâåêà

Îò ïîëó÷åííûõ òðàâì 29-ëåòíèé ìóæ÷èíà è 30-ëåòíÿÿ æåíùèíà ñêîí÷àëèñü.

11:52
Â Òàòàðñòàíå ñîçäàëè êîìèññèþ ïî èíöèäåíòó ñ «õàëÿëüíîé ñâèíèíîé»

Ñïåöèàëèñòû ïðîâåðÿò ïðåäïðèÿòèå-ïðîèçâîäèòåëü è âûÿñíÿò, ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ áûëî ñäåëàíî íàðóøåíèå.

11:38
Âûïóñêíîé áàë â Ìåíäåëååâñêå ñîáðàë 130 â÷åðàøíèõ øêîëüíèêîâ

Ïðàçäíèê çàâåðøèëñÿ ôåéåðâåðêîì, â÷åðàøíèå øêîëüíèêè îòïðàâèëèñü âñòðå÷àòü ðàññâåò â Òèõèå ãîðû.

11:31
Â ìàññîâîé àâàðèè ïîä Ïåíçîé ïîãèáëè ÷åòûðå ÷åëîâåêà
11:24
Âðà÷è Èííîïîëèñà óçíàëè, ñêîëüêî êèñëîðîäà ïîòðåáëÿþò õîêêåèñòû «Íåôòÿíèêà»

Èãðîêè õîêêåéíîãî êëóáà ïðîøëè ñïåöîñìîòð â ìåäèöèíñêîì öåíòðå ãîðîäà.

11:23
Áîëåëüùèöå èç Êîëóìáèè âåðíóëè ïîòåðÿííûå â êàçàíñêîì ðåñòîðàíå ïàñïîðò è äåíüãè

Àäìèíèñòðàòîð ðåñòîðàíà «Òàòàðñêàÿ Óñàäüáà» îáíàðóæèëà ïîòåðÿííûé êîøåëåê èíîñòðàíêè, â êîòîðîì ëåæàë è äîêóìåíò, âîçëå îäíîãî èç ñòîëèêîâ.

Ñîáûòèÿ

26 èþíÿÍîâûå òðàìâàè, öâåòî÷íûå êîìïîçèöèè è ñîäåðæàíèå äîðîã: íà ÷òî òðàòèëè äåíüãè â Òàòàðñòàíå â ïðåääâåðèè ×Ì-2018

26 èþíÿÔèøêè ïðèåìíîé êàìïàíèè-2018 â âóçàõ Òàòàðñòàíà: óâåëè÷åíèå áþäæåòíûõ ìåñò VS ñêà÷îê öåí íà îáó÷åíèå

25 èþíÿ Òðóñîâ íà 42 òûñÿ÷è â ñ÷åò îïëàòû äîëãà: êàê â «Íîâîé Òóðå» ñóäåáíûå ïðèñòàâû ðàçûñêèâàëè òîðãîâöåâ – íåïëàòåëüùèêîâ íàëîãîâ

25 èþíÿÃèãàíòñêèå êàðòî÷êè Panini, îñàäà áàðîâ è ïåíèå ãèìíà äî ìóðàøåê: êàê áîëåëüùèêè ñáîðíîé Êîëóìáèè çàõâàòèëè Êàçàíü

25 èþíÿÏåðåõîä íà îíëàéí-êàññû: 7 ñîâåòîâ ïðåäïðèíèìàòåëþ

25 èþíÿÏîêóïêà æèëüÿ â 2018 ãîäó: êàê ôåäåðàëüíàÿ ðèýëòîðñêàÿ êîìïàíèÿ «Ýòàæè» ñîçäàåò áåçîïàñíîñòü äëÿ äåíåã êëèåíòîâ.

25 èþíÿ25 – 28 èþíÿ â Êàçàíè: Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü áîëåëüùèêà â Êàçàíè, ôåñòèâàëü «Âîëãà-Âîëãà» è ìíîãîå äðóãîå