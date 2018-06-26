В РТ могут перестать выдавать лицензию «халяль» предприятиям со смешанным производством

Комитет по стандарту Халяль ДУМ РТ планирует решить соответствующий вопрос в ближайшее время.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В Татарстане предлагают выдавать лицензию «халяль» только тем предприятиям, которые производят продукцию исключительно по стандартам «халяль». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал руководитель Комитета по стандарту Халяль ДУМ РТ Марат Низамов.

«У нас на этот счет есть определенные наработки, и буквально в ближайшее время этот вопрос будет решен», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Президент РТ Рустам Минниханов поручил проверить всю продукцию с маркировкой «халяль». Такие меры были приняты после инцидента с ООО «Челны-мясо», которое начало продавать свинину с этикеткой «Татарское Трио халяль». Позже выяснилось, что производитель не согласовал этикетку со специалистами Комитета по стандарту Халяль ДУМ РТ и не получил разрешение на ее использование.