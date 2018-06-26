В казанских парках пройдут кинопоказы под открытым небом

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). На этой неделе жители и гости города смогут посетить День молодежи в Горкинско-Ометьевском лесу, кинопоказы под открытым небом и дополнительные фан-зоны для болельщиков, сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов Казани.
26 и 29 июня, в 16:00, на интерактивной площадке «Территория Семьи» в парке имени Горького болельщики и фанаты футбола смогут принять участие в спортивных соревнованиях, посвященных чемпионату мира по футболу FIFA 2018. В этот же день, в 19:00, в Лядском саду выступит камерный оркестр «Молодежного Театра на Булаке». Музыканты исполнят мелодии мировой классики, шлягеры кино, а также музыку современных и молодых композиторов Татарстана.
В среду, 27 июня, с 19:00 до 23:00 в Горкинско-Ометьевском лесу состоится празднование Дня молодежи. Гостей ждут встреча с популярными блогерами, выступление диджея, активные игры на зеленом пляже и фудкорт и прохладительными напитками. День молодежи отметят и в сквере имени Аксенова. В программе праздника – выступления кавер-групп «МИНхаузен» и «Лето», ансамбля авторской музыки SHA и показ комедии «Женщины против мужчин. Крымские каникулы». Начало программы в 19:00.
В пятницу, 29 июня, стартует серия кинопоказов под открытым небом «Здоровый интерес» об истории создания FIFA, звездах футбола, историях успеха и трагическом матче. Первый показ пройдет в Горкинско-Ометьевском лесу в 20:30, зрителям покажут киноленту «Вратарь» режиссера Семена Тимошенко.
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