В казанском Представительстве МИД РФ прошла встреча с сотрудниками корейской дипмиссии

Сотрудники посольства Южной Кореи прибыли в столицу Татарстана для оказания консульской помощи корейским болельщикам.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В Представительстве МИД России в Казани прошла встреча с сотрудниками посольства Южной Кореи в Москве. Об этом сообщается на официальной странице Представительства в социальной сети Twitter.

Консульские сотрудники корейской дипмиссии прибыли в столицу Татарстана для оказания консульской помощи корейским болельщикам в период матча чемпионата мира по футболу.

Встреча сборных Германии и Южной Кореи пройдет 27 июня на стадионе «Казань Арена».