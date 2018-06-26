ЧП произошло в городе Тояма на северо-западе страны.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Два человека стали жертвами стрельбы возле школы в Японии, сообщает ТАСС.

Злоумышленник проник на территорию полицейского участка в городе Тояма на северо-западе страны. Он нанес полицейскому несколько ударов ножом, после чего отобрал у него пистолет.

Затем преступник попытался убежать и несколько раз выстрелил в охранника школы, которая расположена рядом с участком.

Пострадавших доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, охранника и полицейского спасти не удалось – они скончались.

Нападавшего удалось задержать. Сейчас полицейские выясняют мотивы поступка.

