(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Два человека стали жертвами стрельбы возле школы в Японии, сообщает ТАСС.
Злоумышленник проник на территорию полицейского участка в городе Тояма на северо-западе страны. Он нанес полицейскому несколько ударов ножом, после чего отобрал у него пистолет.
Затем преступник попытался убежать и несколько раз выстрелил в охранника школы, которая расположена рядом с участком.
Пострадавших доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, охранника и полицейского спасти не удалось – они скончались.
Нападавшего удалось задержать. Сейчас полицейские выясняют мотивы поступка.
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