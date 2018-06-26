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В Челнах бездомный разбил витрину супермаркета, чтобы украсть спиртное

Татар-информ

26 июня 2018, 12:47

В мире

Два человека стали жертвами стрельбы возле школы в Японии

ЧП произошло в городе Тояма на северо-западе страны.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Два человека стали жертвами стрельбы возле школы в Японии, сообщает ТАСС.

Злоумышленник проник на территорию полицейского участка в городе Тояма на северо-западе страны. Он нанес полицейскому несколько ударов ножом, после чего отобрал у него пистолет.

Затем преступник попытался убежать и несколько раз выстрелил в охранника школы, которая расположена рядом с участком.

Пострадавших доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, охранника и полицейского спасти не удалось – они скончались.

Нападавшего удалось задержать. Сейчас полицейские выясняют мотивы поступка.
 

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