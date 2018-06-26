В «Штабе» татар Москвы прошла встреча с писателем Ямилем Мустафиным

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). 25 июня в «Штабе» татар Москвы состоялась встреча с известным писателем Ямилем Мустафиным, сообщает «Штаб татар Москвы».
Ямиль Мустафин является членом Союза писателей СССР и высшего творческого совета Союза писателей России, президиума Литфонда Союза писателей, заслуженным работником культуры Башкирии, почетным гражданином города Тайшета.
Поэт Ахат Мухамедов познакомил татарскую молодежь с Мустафиным и оценил писателя как живого классика. Ямиль Мустафин рассказал о своей судьбе, творчестве и произведениях. Писатель коснулся темы сохранения татарского языка и культуры. По его словам, одним из главных факторов сохранения татарской идентичности является музыка (мон). Также он поведал о встречах с Ильгамом Шакировым в 1950-х годах в Татарстане, назвав его великим исполнителем татарских мелодий.
Свою первую книгу под названием «Подвиг» Ямиль Мустафин написал в 1969 году. Также он работал в журналах «Спортивная жизнь России», «Советская милиция», был ответственным секретарем журнала «Юный техник», с 1965 года — сотрудником издательства «Советская Россия». Сотрудничал с газетами «Литературная Россия», «Литературная газета», «Комсомольская правда», «Правда» и другими изданиями.
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