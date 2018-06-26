В Альметьевске продолжается строительство двух домов по программе соципотеки

Госжилфонд при Президенте РТ застраивает несколько микрорайонов в Альметьевском районе.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В Альметьевске продолжается строительство двух домов для участников программы социальной ипотеки, сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте Татарстана.

В одном из двух 120-квартирных домов в микрорайоне «Западные ворота» завершают кирпичную кладку, устанавливают окна и ведут монтаж коммуникаций и лифтов. Во втором ведут кирпичную кладку, устанавливают систему дымоудаления и противопожарную автоматику, а также готовятся к отделочным работам.

Госжилфонд при Президенте РТ застраивает несколько микрорайонов в Альметьевском районе. Речь идет о микрорайонах «Западные ворота», «Яшьлек» и «Алсу» — за минувший год в них заселились порядка 700 семей.

С начала текущего года по программам ГЖФ в республике ввели в эксплуатацию 104 объекта площадью 154 тыс. кв. м.