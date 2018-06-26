В результате аварии 62-летний водитель малолитражки ушиб грудную клетку и получил рваную рану колена.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах «Ока» с прицепом протаранила «КАМАЗ», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о ДТП на пересечении улицы Промышленной с проспектом Тозелеш пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 утром во вторник, 26 июня.

Участниками комичного ДТП стали малолитражка «ОКА» с прицепом, в котором были строительные материалы, и большегруз «КАМАЗ». По предварительным данным, 62-летний водитель легковушки не выбрал безопасную скорость и влетел в грузовик.

В результате аварии пожилой владелец «Оки» получил рваную рану колена и травмы грудной клетки. Медики скорой помощи доставили пострадавшего в БСМП. 35-летний водитель большегруза не пострадал.

Прибывшие к месту происшествия сотрудники ПСЧ №54 отключили аккумулятор у разбитой легковушки, что исключило возможность возгорания.