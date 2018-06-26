В Казани расследуется ситуация с отключением электроэнергии в школе во время ЕГЭ

«Генерирующая компания» в день проведения ЕГЭ по литературе и физике проводила ремонтные работы, во время которых был задет кабель.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане ведется расследование ситуации с отключением электроэнергии 20 июня в казанской школе № 89, где должен был пройти ЕГЭ по литературе и физике. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов.

Вице-премьер напомнил, что в пункте проведения экзамена № 5804 ЕГЭ по двум предметам должны были сдавать около 300 выпускников из 22 школ.

«В 10 часов мы должны активировать контрольно-измерительные материалы, в 10.45 – начать экзамен. У нас произошел сбой – отключение электроэнергии. В установленное резервное время, которое нам определил Рособрнадзор, за 15 минут, питание было подано из параллельного источника. В ряде аудиторий КИМы были распечатаны. Но потом произошел взрыв на трансформаторной подстанции, после чего технически подсоединить в установленное нормативное время дополнительные источники питания не получилось. В соответствии с решением Рособрнадзора, экзамен был перенесен на резервный день – 28 июня. Это регламентом предусмотрено», – рассказал министр образования и науки.

По его мнению, такая ситуация не должна была произойти, поскольку за день до игры ЧМ-2018 и в день матча установлен так называемый режим тишины. «Нельзя было производить никакие ремонтные работы. В нарушение этого режима “Генерирующая компания” начала работы, видимо, не успевали по срокам. Задели головной кабель, после чего произошла такая ситуация», – отметил Бурганов.

«Сейчас ситуация находится на рассмотрении, проводится специальное расследование правоохранительным органом, каждому будет дана соответствующая оценка. В том числе оценка будет дана нашим действиям Рособрнадзором. Я 30-го уезжаю на итоговое совещание. Мы поминутно будем докладывать, что сделали. Наши действия будут признаны либо правильными, согласно правилам и регламентному режиму, либо нам укажут на недостатки», – добавил он.

По словам вице-премьера, техника уже давала сбои во время проведения ЕГЭ. «В Челнах была ситуация, когда дискета не распечатывалась, срочно приходилось выходить на службу техподдержки Рособрнадзора, специалисты которой нам помогают, – заключил он. – Ситуация – нештатная, мы сделаем соответствующие выводы. Премьер-министр Татарстана поручил мне в день экзамена дополнительно проконтролировать соответствующую службу, чтобы резервные источники питания работали».