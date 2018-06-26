Арабские страны заинтересованы в халяльной продукции из Татарстана

Процедура экспорта халяль-продукции представляет собой длительный и дорогостоящий процесс.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Со стороны иностранных компаний есть определенный интерес в сертифицированной халяльной продукции из Татарстана. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал руководитель Комитета по стандарту Халяль ДУМ РТ Марат Низамов.

«На выставки Russia Halal Expo и KazanSummit приезжали представители этих компаний и интересовались в том числе татарстанской сертифицированной продукцией», — отметил он.

Однако процедура экспорта халяль-продукции очень серьезная, долгая и дорогостоящая. Каждому предприятию, которое будет поставлять продукцию на экспорт, необходимо пройти жесткую проверку в Россельхознадзоре и получить специальное разрешение на ту страну, куда будет поставляться халяльная продукция. Также у каждого государства есть местная система аккредитации.

«Я думаю, что поставка экспортной продукции все равно будет, потому что есть очень большой интерес. Если брать точнее, то это арабские страны», — заключил руководитель комитета.