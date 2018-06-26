Арабские страны заинтересованы в халяльной продукции из Татарстана

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Фото: Султан Исхаков
(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Со стороны иностранных компаний есть определенный интерес в сертифицированной халяльной продукции из Татарстана. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал руководитель Комитета по стандарту Халяль ДУМ РТ Марат Низамов.
«На выставки Russia Halal Expo и KazanSummit приезжали представители этих компаний и интересовались в том числе татарстанской сертифицированной продукцией», — отметил он.
Однако процедура экспорта халяль-продукции очень серьезная, долгая и дорогостоящая. Каждому предприятию, которое будет поставлять продукцию на экспорт, необходимо пройти жесткую проверку в Россельхознадзоре и получить специальное разрешение на ту страну, куда будет поставляться халяльная продукция. Также у каждого государства есть местная система аккредитации.
«Я думаю, что поставка экспортной продукции все равно будет, потому что есть очень большой интерес. Если брать точнее, то это арабские страны», — заключил руководитель комитета.
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