Прожившего почти 30 лет на необитаемом острове отшельника заставили вернуться в цивилизацию

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(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Японского отшельника Масафуми Нагасаки, прожившего почти 30 лет на необитаемом острове Сотопанари в архипелаге Рюкю, заставили вернуться в цивилизацию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на издание The Mirror.
Местные власти насильно перевезли 82-летнего мужчину в дом престарелых в городе Исигаки из-за проблем с его здоровьем.
Нагасаки поселился на острове в 1989 году и большую часть времени находился в одиночестве: на остров изредка заплывали рыбаки. У мужчины не было средств связи и одежды, он добровольно лишил себя благ цивилизации. «Все, что мне нужно, я могу найти здесь, больше мне ничего не надо», — заявил он. Кроме того, Нагасаки отказался от мяса и рыбы.
Отмечается, что до становления «Робинзоном» у мужчины была семья, работа фотографом и собственный хостес-бар.
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