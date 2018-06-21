В Татарстане создали комиссию по инциденту с «халяльной свининой»

Специалисты проверят предприятие-производитель и выяснят, при каких обстоятельствах было сделано нарушение.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В Минсельхозе Татарстана создана специальная комиссия, которая будет разбираться с недавним случаем с продукцией «Челны-мясо», когда слово "халяль" было использовано при маркировке свинины. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал руководитель Республиканского сертификационного методического центра «Тест-Татарстан» Сергей Гогин.

«Понятно, и в Минсельхозе тоже прозвучало, что „Челны-мясо“ допустило нарушение, и Комитет по стандарту Халяль ДУМ РТ на него отреагировал. В данном случае комиссия будет выяснять, кто же конкретно дал такую идею по разработке, изготовлению и количеству», — отметил руководитель комитета Марат Низамов.

По его словам, ситуация будет проясняться «вплоть до персоналий».

На предприятие «Челны-мясо» будут отправлены специалисты, которые проведут проверку по данному факту. Кроме того, будет определен список предприятий, по которым в первую очередь пройдет обход. «Я подозреваю, что комиссия останется работать на постоянной основе», — отметил Сергей Гогин.

Ранее сообщалось, что «Челны-мясо» начало продавать свинину с этикеткой «Татарское Трио халяль». Позже выяснилось, что производитель не согласовал этикетку со специалистами Комитета по стандарту Халяль ДУМ РТ и не получил разрешение на ее использование.