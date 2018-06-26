От полученных травм 29-летний мужчина и 30-летняя женщина скончались.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах за один вечер из окон многоэтажек выпали сразу два человека, сообщает газета «Челнинские известия».

Первый несчастный случай произошел около восьми часов вечера в жилом доме 7-го комплекса нового города. 29-летний мужчина выпал из окна квартиры. Прибывшие к месту ЧП медики экстренно доставили пострадавшего в больницу. Врачи диагностировали у мужчины множественные переломы и травмы головы. Несмотря на усилия медиков, спустя несколько часов молодой человек скончался.

Этим же вечером из окна 17-го этажа дома в 32-м комплексе Автограда выпала 30-летняя женщина. Медики скорой помощи, приехавшие на вызов, констатировали смерть потерпевшей.

