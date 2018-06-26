В колониях Татарстана вручили школьные аттестаты сотне осужденных

В татарстанских колониях обучаются 226 «школьников».

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Чуть меньше ста осужденных отметили выпускной в колониях Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.

Аттестаты выпускникам вручили в торжественной обстановке, их поздравили руководители исправительных учреждений. В этом году аттестаты об окончании 9-го класса получили 20 выпускников. 79 выпускников окончили 12 классов. Все они обучались в вечерних школах при исправительных колониях № 2, № 18 и № 19.

В этом учебном году в колониях по школьной программе обучались 226 осужденных в возрасте от 18 до 30 лет. Для многих из них обучение в исправительных учреждениях стало единственной возможностью получить образование. Кроме этого, в дальнейшем у осужденных будет возможность обучаться некоторым профессиям.

