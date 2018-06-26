Желтая «Казань Арена» стала самой яркой и в интернете

Гости третьего матча ЧМ в Казани проявили максимальную активность в интернете.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Болельщики сборных Колумбии и Польши, по мнению завсегдатаев матчей чемпионата, продемонстрировали лучшую культуру боления, самые яркие уличные перфомансы в поддержку национальной сборной и наиболее активное поведение в интернете.

Матч 24 июня побил рекорд посещаемости на казанском стадионе, в чаше собрались 42 тыс. 335 болельщиков, большинство из которых оказались одетыми в желтые футболки, символизирующие цвета колумбийской сборной. Четверть стадиона — абоненты «МегаФона» — установила свои рекорды по интернет-пользованию во время игры.

По данным оператора, пик голосовой нагрузки на сеть пришелся на 20.00, когда шумные потоки болельщиков стекались к стадиону и договаривались о встречах у пропускных пунктов. С началом матча в 21.00 в сети «МегаФона» наблюдалась наивысшая активность интернет-пользования. Находясь на стадионе и его прилегающей территории, фанаты скачали более 1,1 Терабайта данных, что приравнивается к 140 видеозаписям футбольных матчей в HD-качестве разрешением 1080 p. Даже при повышенной нагрузке на сеть скорости мобильного интернета стабильно оставались на высоких отметках — 96 Мбит/с на скачивание и 40 Мбит/с — на загрузку.

Гости третьего матча ЧМ в Казани проявили максимальную активность в интернете, израсходовав на 20% больше трафика, чем болельщики игры Иран — Испания. При этом вторых в сети «МегаФона» на стадионе было зарегистрировано больше.

«Сеть „МегаФона“ в Казани готова к разному потребительскому поведению болельщиков — от активного видеостриминга в социальные сети до многочасовых телефонных переговоров и динамичного обмена фото и видеофайлами в мессенджерах. Высокие скорости интернета и надежность сигнала подтверждают и пользователи, и авторитетные телеком-аналитики. Так, по данным исследования агентства TelecomDaily, прошедшего накануне мундиаля, скорости интернета в сети „МегаФон“ в 2,5 раза выше ближайшего конкурента», — комментирует Андрей Золотарев, директор отделения компании «МегаФон» в Татарстане.

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