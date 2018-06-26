Страшное ДТП произошло на 565-м км трассы М5 «Урал».

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В массовой аварии под Пензой погибли четыре человека, сообщает ТАСС.

Смертельное ДТП произошло на 565-м км трассы М5 «Урал». По предварительным данным, участниками массовой аварии стали две фуры и пять легковушек.

Жертвами ДТП стали 4 человека. Еще пятерых пострадавших на машинах скорой помощи доставили в местные больницы.

Обстоятельства и виновники аварии устанавливаются.

