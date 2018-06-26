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(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В массовой аварии под Пензой погибли четыре человека, сообщает ТАСС.
Смертельное ДТП произошло на 565-м км трассы М5 «Урал». По предварительным данным, участниками массовой аварии стали две фуры и пять легковушек.
Жертвами ДТП стали 4 человека. Еще пятерых пострадавших на машинах скорой помощи доставили в местные больницы.
Обстоятельства и виновники аварии устанавливаются.
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