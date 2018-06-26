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(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Болельщице из Колумбии вернули потерянные в казанском ресторане паспорт и деньги.
Компания болельщиков из Колумбии весело проводила один из вечеров в ресторане «Татарская Усадьба», который расположен на улице Шигабутдина Марджани недалеко от набережной озера Кабан.
Когда шумная компания ушла, администратор ресторана Алсу Гарипова обнаружила рядом со столиком потерянный красный кошелек, в котором были деньги, банковские карты и паспорт гражданки Колумбии Сильвы Монтана Маргерет Софии.
«Мы сразу же стали искать владелицу документов, – рассказала ИА «Татар-информ» администратор ресторана, – Я вместе с официантами осмотрела улицу рядом с заведением, пробежалась по набережной озера, но колумбийцев нигде не было. Потом один из официантов сказал мне, что болельщики уехали на такси».
После этого Алсу позвонила в полицию и объяснила всю ситуацию. Через некоторое время приехали стражи порядка, сделали опись того, что находилось в кошельке, и забрали его в отделение.
Утром следующего дня в ресторан пришла сама владелица кошелька.
«С утра к нам пришла девушка-болельщица, которая накануне потеряла свои документы. Я с помощью специальной программы-переводчика на телефоне объяснила ей, что ее паспорт и кошелек находятся в отделе полиции ”Вишневский”. В качестве ”комплимента” от нашего ресторана, мы вызвали ей за свой счет такси, оставили все контакты для связи и отправили в отделение полиции», – рассказала Алсу Гарипова.
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