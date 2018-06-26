Школьницы из Нижнекамска стали призерами в соревнованиях по баскетболу

Рекомендуем
(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Гимназистки Нижнекамска завоевали «бронзу» в соревнованиях по баскетболу на II межрегиональном фестивале «Детский спорт» в Перми. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.
В турнире приняли участие 350 школьников из регионов Приволжского федерального округа. Участники перетягивали канат, играли в баскетбол и футбол, состязались в силовой гимнастике и легкой атлетике, а также демонстрировали силу и ловкость в уличных видах искусства – катание на скейтборде, воркаут и других.
Татарстан представляла команда 32-й гимназии Нижнекамска в составе Ренаты Зубайровой, Даны Ивановой, Карины Логиновой и Алены Степановой. Девушки стали бронзовыми призероми в соревнованиях по баскетболу.
В 2017 году нижнекамцы завоевали «золото» в баскетболе и «серебро» в футболе.
Следующая новость
Одиннадцать ребят из Тетюшского района отдыхают в патриотическом палаточном лагере.
В турнире приняли участие спортсмены из различных регионов России, а также из Франции, Украины, Кыргызстана.
Лошади клуба «Динамо» выиграли две скачки и два заезда.
Картина отмечена в номинации «Лучшая актерская работа».
Экологи отмечают, что в обществе формируется бережное отношение к природе.
Кресло оказалось удобнее прежнего, и фонд «День добрых дел» решил подарить его болельщику из Колумбии.
Лист железа, который сорвало с крыши, повредил линию электропередачи, провода упали на коровник.
Дипломированные специалисты в сфере хореографии, вокала, актерского мастерства и искусства будут работать в разных районах РТ.
Аргентина сыграет с Францией в одной восьмой финала чемпионата мира в столице Татарстана.
В турнире приняли участие 350 школьников из регионов Приволжского федерального округа.
Дом заселен на треть, во втором подъезде на данный момент живут 13 человек.
Авария произошла на улице Ульянова напротив дома №79.
В районе стартовали работы по кормозаготовке.
В лагерь съехались подростки из Мамадышского, Нижнекамского, Менделеевского, Елабужского и Кукморского районов.
Водителя с серьезными травмами доставили в больницу.
Главный тренер сборной Франции по футболу поделился мнением о столице Татарстана, где его команда сыграет в 1/8 финала чемпионата мира.
Преимущество казанского клуба в классе не вызывало сомнений по ходу всей встречи.
26 июня«Это похоже на Европу, но с кириллицей»: какой видят Казань иностранные журналисты на ЧМ-2018
26 июняМосковский музыкант Ренат Бакиров: «Татарская музыка – это не только певцы и баянисты! Баянисты у нас лучшие в мире, кстати!»