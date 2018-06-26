Школьницы из Нижнекамска стали призерами в соревнованиях по баскетболу

В турнире приняли участие 350 школьников из регионов Приволжского федерального округа.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Гимназистки Нижнекамска завоевали «бронзу» в соревнованиях по баскетболу на II межрегиональном фестивале «Детский спорт» в Перми. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



В турнире приняли участие 350 школьников из регионов Приволжского федерального округа. Участники перетягивали канат, играли в баскетбол и футбол, состязались в силовой гимнастике и легкой атлетике, а также демонстрировали силу и ловкость в уличных видах искусства – катание на скейтборде, воркаут и других.



Татарстан представляла команда 32-й гимназии Нижнекамска в составе Ренаты Зубайровой, Даны Ивановой, Карины Логиновой и Алены Степановой. Девушки стали бронзовыми призероми в соревнованиях по баскетболу.



В 2017 году нижнекамцы завоевали «золото» в баскетболе и «серебро» в футболе.