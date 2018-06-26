КБК Набережных Челнов вошел в список Forbes

Предприятие попало в топ крупнейших производителей туалетной бумаги в России.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. Титова вошел в топ-8 крупнейших производителей туалетной бумаги в России. Рейтинг был составлен журналом Forbes.

Восемь компаний занимают 60 процентов российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий. Рейтинг возглавила шведская компания Essity.

Продукция этой отрасли не подвержена влиянию цифровой революции, считают эксперты журнала. Сегмент отличается устойчивым ростом во все время своего существования.