По предварительным данным, у ребенка во время игры случился приступ эпилепсии.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В Челябинской области в летнем лагере умер 13-летний мальчик, сообщает РБК.

Трагедия произошла в городе Миасс. Во время игры в летнем лагере умер 13-летний воспитанник детского дома.

По предварительным данным, у мальчика случился приступ эпилепсии. Медики попытались реанимировать ребенка, но несмотря на их усилия школьник скончался.

По факту случившегося Управление СКР начало доследственную проверку.

