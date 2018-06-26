Главное
Первому заместителю прокурора РТ Старостину вручили генеральские погоны

Татар-информ

26 июня 2018, 11:15

Происшествия

В Челябинской области в летнем лагере умер 13-летний мальчик

По предварительным данным, у ребенка во время игры случился приступ эпилепсии.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В Челябинской области в летнем лагере умер 13-летний мальчик, сообщает РБК.

Трагедия произошла в городе Миасс. Во время игры в летнем лагере умер 13-летний воспитанник детского дома.

По предварительным данным, у мальчика случился приступ эпилепсии. Медики попытались реанимировать ребенка, но несмотря на их усилия школьник скончался.

По факту случившегося Управление СКР начало доследственную проверку.
 

Следующая новость

В Набережных Челнах «Ока» с прицепом протаранила «КАМАЗ»
Новости дня
13:16
В казанском пресс-центре ЧМ-2018 рассказали о «мухе» и пригласили в Елабугу

Елабужский музей-заповедник представил журналистам, освещающим Чемпионат мира по футболу, историческое богатство старинного города.

13:02
В РТ могут перестать выдавать лицензию «халяль» предприятиям со смешанным производством

Комитет по стандарту Халяль ДУМ РТ планирует решить соответствующий вопрос в ближайшее время.

12:48
Вице-адмирал Александр Моисеев возглавил Черноморский флот
12:39
В колониях Татарстана вручили школьные аттестаты сотне осужденных
12:34
В Казани расследуется ситуация с отключением электроэнергии в школе во время ЕГЭ

«Генерирующая компания» в день проведения ЕГЭ по литературе и физике проводила ремонтные работы, во время которых был задет кабель.

12:31
В Набережных Челнах «Ока» с прицепом протаранила «КАМАЗ»

В результате аварии 62-летний водитель малолитражки ушиб грудную клетку и получил рваную рану колена.

12:24
Умер выдающийся поэт Андрей Дементьев
12:22
Арабские страны заинтересованы в халяльной продукции из Татарстана

Процедура экспорта халяль-продукции представляет собой длительный и дорогостоящий процесс.

12:06
Синоптики предупредили о грозах в Татарстане

27 июня республику ожидают грозы и усиление ветра.

12:05
Первому заместителю прокурора РТ Старостину вручили генеральские погоны

Сергею Старостину присвоен классный чин – государственный советник юстиции 3 класса.

11:53
В Набережных Челнах за один вечер из окон многоэтажек выпали сразу два человека

От полученных травм 29-летний мужчина и 30-летняя женщина скончались.

11:52
В Татарстане создали комиссию по инциденту с «халяльной свининой»

Специалисты проверят предприятие-производитель и выяснят, при каких обстоятельствах было сделано нарушение.

11:38
Выпускной бал в Менделеевске собрал 130 вчерашних школьников

Праздник завершился фейерверком, вчерашние школьники отправились встречать рассвет в Тихие горы.

11:31
В массовой аварии под Пензой погибли четыре человека
11:24
Врачи Иннополиса узнали, сколько кислорода потребляют хоккеисты «Нефтяника»

Игроки хоккейного клуба прошли спецосмотр в медицинском центре города.

11:23
Болельщице из Колумбии вернули потерянные в казанском ресторане паспорт и деньги

Администратор ресторана «Татарская Усадьба» обнаружила потерянный кошелек иностранки, в котором лежал и документ, возле одного из столиков.

11:19
В Казани на видео сняли школьников-зацеперов

Четверо мальчишек с ветерком прокатились по Ленинской дамбе в Казани, зацепившись за автобус.

11:15
В Челябинской области в летнем лагере умер 13-летний мальчик
11:10
Египетский комментатор скончался после поражения своей сборной на матче ЧМ-2018
11:00
Желтая «Казань Арена» стала самой яркой и в интернете
10:56
Софию Губайдулину пригласили вступить в ряды киноакадемиков США

София Губайдулина, которая проживает сейчас в Германии, отмечена приглашением за музыку к кинолентам «Вертикаль» и «Мария – королева Шотландии».

10:42
В ИА «Татар-информ» расскажут о пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах в летний период

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

10:38
Вузам Татарстана в этом году выделено более 16,5 тыс. бюджетных мест

Число бюджетных мест на 5 процентов больше, чем в 2017 году.

10:28
Владимир Путин утвердил список поручений по итогам «Прямой линии»
10:14
Роскачество назвало регионы с самым качественным хлебом
События

26 июняНовые трамваи, цветочные композиции и содержание дорог: на что тратили деньги в Татарстане в преддверии ЧМ-2018

26 июняФишки приемной кампании-2018 в вузах Татарстана: увеличение бюджетных мест VS скачок цен на обучение

25 июня Трусов на 42 тысячи в счет оплаты долга: как в «Новой Туре» судебные приставы разыскивали торговцев – неплательщиков налогов

25 июняГигантские карточки Panini, осада баров и пение гимна до мурашек: как болельщики сборной Колумбии захватили Казань

25 июняПереход на онлайн-кассы: 7 советов предпринимателю

25 июняПокупка жилья в 2018 году: как федеральная риэлторская компания «Этажи» создает безопасность для денег клиентов.

25 июня25 – 28 июня в Казани: Футбольная ночь болельщика в Казани, фестиваль «Волга-Волга» и многое другое