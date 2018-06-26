Врачи Иннополиса узнали, сколько кислорода потребляют хоккеисты «Нефтяника»

Игроки хоккейного клуба прошли спецосмотр в медицинском центре города.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Врачи медицинского центра Республиканской клинической больницы измерили объем легких и узнали, сколько кислорода потребляют игроки хоккейного клуба «Нефтяник». Об этом ИА «Татар-информ» рассказали специалисты центра.

Хоккеисты альметьевского клуба прошли специальный медицинский осмотр в Иннополисе 25 июня. Кроме консультаций узких специалистов, ультразвуковых исследований сердца и внутренних органов спортсмены прошли спироэргометрию – нагрузочный тест для диагностики заболеваний сердца и легких.

Применяется спироэргометрия в медицине не только для спортсменов, но и для людей с сердечно-сосудистой недостаточностью.

По словам врачей, определение максимального употребления кислорода – самый точный метод определения физической работоспособности человека, функциональных возможностей его сердечно-сосудистой и дыхательной системы.