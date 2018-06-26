Вице-адмирал Александр Моисеев возглавил Черноморский флот

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(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Вице-адмирал Александр Моисеев назначен командующим Черноморским флотом. Соответствующее распоряжение отдал Президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко направлен на службу в Главное командование ВМФ России, рассказали в ведомстве.
Вице-адмирал Моисеев окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. Попова и Военно-морскую академию им. Кузнецова. Он является Героем РФ, кроме того, вице-адмирал награжден орденами Мужества, орденом «За военные заслуги», а также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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