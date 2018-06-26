Главное
Из-за непогоды в Тюлячинском районе погибли 57 коров

Татар-информ

26 июня 2018, 20:16

Общество

В трех районах Татарстана обновят более 16 км трассы М7 «Волга»

Рекомендуем

Ремонтные работы ведутся в Зеленодольском, Верхнеуслонском и Актанышском районах.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В трех районах Татарстана обновят более 16 км трассы М7 «Волга», сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Дорожники приступили к устройству слоев износа на двух участках автодороги — от села Исаково Зеленодольского района до села Татарское Бурнашево Верхнеуслонского района. В частности, ремонтируются такие участки, как 754 + 360 км — 757 + 376 км и 757 + 778 — 761 км.

Для устранения износа дорожники уложат слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 3,5 см. Кроме того, будут укреплены обочины, нанесена горизонтальная разметка. Ожидается, что работы будут завершены в сентябре.

«В месте производства работ организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении пресс-службы.

Аналогичные работы на данный момент проводятся на участке трассы с 1154-го по 1161-й км в Актанышском районе. 7-километровый участок дороги до села Старое Байсарово сдадут в эксплуатацию в июле.

В текущем году «Волго-Вятскуправтодор» планирует устроить в Татарстане защитные слои износа на четырех участках федеральных автодорог общей протяженностью около 32 км.

Следующая новость

Экологи РТ рассмотрели 3650 обращений за 2018 год
Новости дня
00:20
Динамовские жеребцы отличились в скачках на Сабантуе-2018

Лошади клуба «Динамо» выиграли две скачки и два заезда.

26.06 23:58
Татарстанский фильм стал победителем на кинофестивале в Турции

Картина отмечена в номинации «Лучшая актерская работа».

26.06 23:52
США пригрозили Турции санкциями за покупку С-400
26.06 23:38
Экологи РТ рассмотрели 3650 обращений за 2018 год

Экологи отмечают, что в обществе формируется бережное отношение к природе.

26.06 23:32
Колумбийскому фанату-инвалиду в Казани подарили коляску

Кресло оказалось удобнее прежнего, и фонд «День добрых дел» решил подарить его болельщику из Колумбии.

26.06 23:16
Рекордное число бесплатных поездов с болельщиками ЧМ-2018 было отправлено 24 июня
26.06 23:16
Из-за непогоды в Тюлячинском районе погибли 57 коров

Лист железа, который сорвало с крыши, повредил линию электропередачи, провода упали на коровник.

26.06 23:04
Названо новое вероятное место встречи Путина и Трампа
26.06 23:02
Елабужский колледж культуры и искусств выпустил 158 специалистов

Дипломированные специалисты в сфере хореографии, вокала, актерского мастерства и искусства будут работать в разных районах РТ.

26.06 22:53
Месси приедет в Казань на матч плей-офф чемпионата мира

Аргентина сыграет с Францией в одной восьмой финала чемпионата мира в столице Татарстана.

26.06 22:40
В поездах разрешат перевозить домашних животных без сопровождения владельцев
26.06 22:38
Израиль не стал комментировать ракетный удар у аэропорта Дамаска
26.06 22:26
Школьницы из Нижнекамска стали призерами в соревнованиях по баскетболу

В турнире приняли участие 350 школьников из регионов Приволжского федерального округа.

26.06 22:23
Из четырех квартир дома, на который упал кран в Казани, эвакуировали жильцов

Дом заселен на треть, во втором подъезде на данный момент живут 13 человек.

26.06 22:21
Пять человек пострадали при столкновении «УАЗа» и «Хендэ» в Заинске

Авария произошла на улице Ульянова напротив дома №79.

26.06 22:16
Экс-полпред Холманских может возглавить совет директоров Уралвагонзавода
26.06 22:12
50 тыс. т сенажа заготовят аграрии Елабужского района

В районе стартовали работы по кормозаготовке.

26.06 22:00
В Сети появился трейлер сиквела «Великого уравнителя»
26.06 21:55
Следователи подтвердили версию ошибки экипажа при крушении Ан-148
26.06 21:52
В Мамадышском районе завершилась смена лагеря «Звездный десант»

В лагерь съехались подростки из Мамадышского, Нижнекамского, Менделеевского, Елабужского и Кукморского районов.

26.06 21:51
В Казани в Киндерях «ГАЗель» залетела под фуру

Водителя с серьезными травмами доставили в больницу.

26.06 21:34
Дидье Дешам: «В Казани очень хороший стадион, прекрасная инфраструктура»

Главный тренер сборной Франции по футболу поделился мнением о столице Татарстана, где его команда сыграет в 1/8 финала чемпионата мира.

26.06 21:32
«Рубин» победил в контрольном матче с «Пролетером»

Преимущество казанского клуба в классе не вызывало сомнений по ходу всей встречи.

26.06 21:26
Ректоры вузов Татарстана рассказали об особенностях приемной кампании

Руководители высших учебных заведений рекомендовали абитуриентам ознакомиться с сайтами университетов.

26.06 21:24
Прожившего почти 30 лет на необитаемом острове отшельника заставили вернуться в цивилизацию
События

26 июняВзбесившийся страус продолжит гастроли в Казанском цирке

26 июня«Это похоже на Европу, но с кириллицей»: какой видят Казань иностранные журналисты на ЧМ-2018

26 июняМосковский музыкант Ренат Бакиров: «Татарская музыка – это не только певцы и баянисты! Баянисты у нас лучшие в мире, кстати!»

26 июняНовые трамваи, цветочные композиции и содержание дорог: на что тратили деньги в Татарстане в преддверии ЧМ-2018

26 июняФишки приемной кампании-2018 в вузах Татарстана: увеличение бюджетных мест VS скачок цен на обучение

25 июня Трусов на 42 тысячи в счет оплаты долга: как в «Новой Туре» судебные приставы разыскивали торговцев – неплательщиков налогов

25 июняГигантские карточки Panini, осада баров и пение гимна до мурашек: как болельщики сборной Колумбии захватили Казань