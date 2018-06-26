Ремонтные работы ведутся в Зеленодольском, Верхнеуслонском и Актанышском районах.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В трех районах Татарстана обновят более 16 км трассы М7 «Волга», сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Дорожники приступили к устройству слоев износа на двух участках автодороги — от села Исаково Зеленодольского района до села Татарское Бурнашево Верхнеуслонского района. В частности, ремонтируются такие участки, как 754 + 360 км — 757 + 376 км и 757 + 778 — 761 км.

Для устранения износа дорожники уложат слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 3,5 см. Кроме того, будут укреплены обочины, нанесена горизонтальная разметка. Ожидается, что работы будут завершены в сентябре.

«В месте производства работ организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении пресс-службы.

Аналогичные работы на данный момент проводятся на участке трассы с 1154-го по 1161-й км в Актанышском районе. 7-километровый участок дороги до села Старое Байсарово сдадут в эксплуатацию в июле.

В текущем году «Волго-Вятскуправтодор» планирует устроить в Татарстане защитные слои износа на четырех участках федеральных автодорог общей протяженностью около 32 км.