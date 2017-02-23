Софию Губайдулину пригласили вступить в ряды киноакадемиков США

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Фото: архив
(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Композитор София Губайдулина получила приглашение вступить в ряды киноакадемиков США, передает РИА Новости.
София Губайдулина, которая проживает сейчас в Германии, отмечена приглашением за музыку к кинолентам «Вертикаль» (1967) и «Мария – королева Шотландии» (2013).
Приглашения также получили российский кинооператор Михаил Кричман, сценарист Олег Негин и монтажер Анна Масс. Кинематографисты отличились работой над картинами «Левиафан» и «Нелюбовь», режиссером которых является Андрей Звягинцев.
Всего американская киноакадемия, вручающая престижную награду «Оскар», пригласила вступить в свои ряды 928 деятелей кино из 59 стран.
В прошлом году София Губайдулина удостоилась премии немецких музыкальных авторов.
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София Губайдулина, которая проживает сейчас в Германии, отмечена приглашением за музыку к кинолентам «Вертикаль» и «Мария – королева Шотландии».
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