Софию Губайдулину пригласили вступить в ряды киноакадемиков США

София Губайдулина, которая проживает сейчас в Германии, отмечена приглашением за музыку к кинолентам «Вертикаль» и «Мария – королева Шотландии».

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Композитор София Губайдулина получила приглашение вступить в ряды киноакадемиков США, передает РИА Новости.

София Губайдулина, которая проживает сейчас в Германии, отмечена приглашением за музыку к кинолентам «Вертикаль» (1967) и «Мария – королева Шотландии» (2013).

Приглашения также получили российский кинооператор Михаил Кричман, сценарист Олег Негин и монтажер Анна Масс. Кинематографисты отличились работой над картинами «Левиафан» и «Нелюбовь», режиссером которых является Андрей Звягинцев.

Всего американская киноакадемия, вручающая престижную награду «Оскар», пригласила вступить в свои ряды 928 деятелей кино из 59 стран.

В прошлом году София Губайдулина удостоилась премии немецких музыкальных авторов.