В ряде домов Приволжского района на день отключат свет

Электричество отключат в связи с ремонтом линий электропередачи.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В Казани в некоторых домах Приволжского района в среду, 27 июня, с 9.00 до 17.00 отключат электричество, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на ОАО «Сетевая компания».

Речь идет о домах №№ 81, 83, 85, 87 по ул. Р. Зорге, а также о ряде домов поселка Мирный, которые находятся на ул. 1-я и 2-я Земляничная, 5-я Давликеевская, Акварельная, 2-я, 8-я и 10-я Новосельская, а также Рощинская.

Отключение света будет связано с ремонтом линий электропередачи и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций. Кроме того, будет проводиться техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.