Выпускной бал в Менделеевске собрал 130 вчерашних школьников

Фото: mendeleevskyi.ru
(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Более 130 выпускников со всего Менделеевского района собрались на выпускной бал, который прошел с 25 на 26 июня в Менделеевске на площади ДК им. С. Гассара, сообщает ИЦ «Менделеевск».
Праздник открыл open-air, который стартовал в 18.00. К этому времени на площади собрались вчерашние школьники, родители, педагоги и горожане. Далее состоялся концерт казанской группы «Австралия» и местных артистов. Шоу ходулистов также порадовало посетителей парка. Для всех желающих работала фотозона, а медалистов катали по городу в кабриолетах.
Глава района поздравил выпускников и отметил, что будущее города зависит от них.
В торжественной части вечера выпускники получили аттестаты и медали. Ответное слово сказал учащийся школы № 1 Владислав Кузнецов. От имени всех выпускников он поблагодарил родителей и школу.
Праздник завершился фейерверком, вчерашние школьники отправились встречать рассвет в Тихие горы.
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