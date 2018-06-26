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(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам «Прямой линии», перечень опубликован на сайте Кремля.
Владимир Путин в 16-й раз пообщался с согражданами в формате «Прямой линии» 7 июня.
В частности, глава государства поручил обеспечить ставку по ипотеке для семей с четырьмя и более детьми на уровне 6 процентов годовых. Поручение Правительству необходимо выполнить до 15 июля этого года.
Также он поручил принять меры по завершению строительства с привлечением средств дольщиков.
Кроме того, федеральные и региональные власти должны не допустить снижения зарплат бюджетников, которые были подняты в рамках исполнения майских указов от 2012 года.
Федеральной антимонопольной службе (ФАС) было поручено не допустить необоснованного роста цен на авиатопливо и авиабилеты.
Также Президент поручил властям Ростовской области оказать содействие беженцам с юго-востока Украины.
Правительству также дали поручение усилить координацию федеральных и местных властей при обращении с отходами.
Более того, Правительству поручили совместно с руководителями регионов, на территориях которых проводятся матчи ЧМ-2018, обеспечить эффективное использование наследия чемпионата для организации и проведения крупных спортивных соревнований и мероприятий.
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