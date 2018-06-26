Главное
Завтра в Татарстане ожидаются грозы, град и сильный ветер

Татар-информ

26 июня 2018, 11:19

Происшествия

В Казани на видео сняли школьников-зацеперов

Рекомендуем

Фото: соцсети

Четверо мальчишек с ветерком прокатились по Ленинской дамбе в Казани, зацепившись за автобус.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В Казани на видео сняли школьников-зацеперов.

На кадрах видеозаписи видно, как четверо мальчишек, зацепившись за выступы автобуса, едут по Ленинской дамбе. При этом один из ребят отважно опускает ногу вниз, пытаясь дотронуться ею до асфальта.

Школьники явно не задумываются о том, что их «развлечение» не только незаконно, но и смертельно опасно.
 

Следующая новость

Завтра в Татарстане ожидаются грозы, град и сильный ветер

Новости дня
15:23
Завтра в Татарстане ожидаются грозы, град и сильный ветер

Ухудшение погоды возможно с девяти часов вечера сегодня и до восьми часов вечера завтра.

15:22
КБК Набережных Челнов вошел в список Forbes

Предприятие попало в топ крупнейших производителей туалетной бумаги в России.

15:08
Площадку казанского фан-феста сохранят для масштабных городских мероприятий

В 2019 году территория у казанской Чаши будет включена в программу развития городских пространств.

15:00
ВТБ нарастил выдачу кредитов наличными на 40 процентов
15:00
Программа лояльности «Ростелекома» удостоена наград премии Loyalty Awards Russia 2018

14:54
«Проблема с украинцами»: Примаков прокомментировал запрет въезда на Украину
14:49
Михаил Прохоров отсудил у Навального один рубль
14:40
В ряде домов Приволжского района на день отключат свет

Электричество отключат в связи с ремонтом линий электропередачи.

14:31
Вдова Андрея Дементьева сообщила причину смерти поэта
14:26
Песков о строительстве магистрали до Грозного: Тема действительно поднималась
14:25
Жительница Казани сбежала с почти миллионом рублей, взятым в долг у знакомых

Женщину осудили по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба, в крупном размере».

14:12
Российских журналистов не пустили на Украину для участия в конференции по свободе СМИ
13:58
В казанском Представительстве МИД РФ прошла встреча с сотрудниками корейской дипмиссии

Сотрудники посольства Южной Кореи прибыли в столицу Татарстана для оказания консульской помощи корейским болельщикам.

13:44
В казанских парках пройдут кинопоказы под открытым небом

29 июня стартует серия кинопоказов под открытым небом «Здоровый интерес» об истории создания FIFA, звездах футбола, историях успеха и матчах.

13:30
Сборная Южной Кореи по футболу прилетела в Казань

В столице Татарстана корейцы 27 июня сыграют против действующих чемпионов мира – сборной Германии.

13:16
В казанском пресс-центре ЧМ-2018 рассказали о «мухе» и пригласили в Елабугу

Елабужский музей-заповедник представил журналистам, освещающим Чемпионат мира по футболу, историческое богатство старинного города.

13:02
В РТ могут перестать выдавать лицензию «халяль» предприятиям со смешанным производством

Комитет по стандарту Халяль ДУМ РТ планирует решить соответствующий вопрос в ближайшее время.

12:48
Вице-адмирал Александр Моисеев возглавил Черноморский флот
12:39
В колониях Татарстана вручили школьные аттестаты сотне осужденных
12:34
В Казани расследуется ситуация с отключением электроэнергии в школе во время ЕГЭ

«Генерирующая компания» в день проведения ЕГЭ по литературе и физике проводила ремонтные работы, во время которых был задет кабель.

12:31
В Набережных Челнах «Ока» с прицепом протаранила «КАМАЗ»

В результате аварии 62-летний водитель малолитражки ушиб грудную клетку и получил рваную рану колена.

12:24
Умер выдающийся поэт Андрей Дементьев
12:22
Арабские страны заинтересованы в халяльной продукции из Татарстана

Процедура экспорта халяль-продукции представляет собой длительный и дорогостоящий процесс.

12:06
Синоптики предупредили о грозах в Татарстане

27 июня республику ожидают грозы и усиление ветра.

12:05
Первому заместителю прокурора РТ Старостину вручили генеральские погоны

Сергею Старостину присвоен классный чин – государственный советник юстиции 3 класса.

События

26 июняНовые трамваи, цветочные композиции и содержание дорог: на что тратили деньги в Татарстане в преддверии ЧМ-2018

26 июняФишки приемной кампании-2018 в вузах Татарстана: увеличение бюджетных мест VS скачок цен на обучение

25 июня Трусов на 42 тысячи в счет оплаты долга: как в «Новой Туре» судебные приставы разыскивали торговцев – неплательщиков налогов

25 июняГигантские карточки Panini, осада баров и пение гимна до мурашек: как болельщики сборной Колумбии захватили Казань

25 июняПереход на онлайн-кассы: 7 советов предпринимателю

25 июняПокупка жилья в 2018 году: как федеральная риэлторская компания «Этажи» создает безопасность для денег клиентов.

25 июня25 – 28 июня в Казани: Футбольная ночь болельщика в Казани, фестиваль «Волга-Волга» и многое другое