Четверо мальчишек с ветерком прокатились по Ленинской дамбе в Казани, зацепившись за автобус.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В Казани на видео сняли школьников-зацеперов.

На кадрах видеозаписи видно, как четверо мальчишек, зацепившись за выступы автобуса, едут по Ленинской дамбе. При этом один из ребят отважно опускает ногу вниз, пытаясь дотронуться ею до асфальта.

Школьники явно не задумываются о том, что их «развлечение» не только незаконно, но и смертельно опасно.

