Рекомендуем
Фото: соцсети
(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В Казани на видео сняли школьников-зацеперов.
На кадрах видеозаписи видно, как четверо мальчишек, зацепившись за выступы автобуса, едут по Ленинской дамбе. При этом один из ребят отважно опускает ногу вниз, пытаясь дотронуться ею до асфальта.
Школьники явно не задумываются о том, что их «развлечение» не только незаконно, но и смертельно опасно.
Следующая новость
Ухудшение погоды возможно с девяти часов вечера сегодня и до восьми часов вечера завтра.
Предприятие попало в топ крупнейших производителей туалетной бумаги в России.
В 2019 году территория у казанской Чаши будет включена в программу развития городских пространств.
Электричество отключат в связи с ремонтом линий электропередачи.
Женщину осудили по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба, в крупном размере».
Сотрудники посольства Южной Кореи прибыли в столицу Татарстана для оказания консульской помощи корейским болельщикам.
29 июня стартует серия кинопоказов под открытым небом «Здоровый интерес» об истории создания FIFA, звездах футбола, историях успеха и матчах.
В столице Татарстана корейцы 27 июня сыграют против действующих чемпионов мира – сборной Германии.
Елабужский музей-заповедник представил журналистам, освещающим Чемпионат мира по футболу, историческое богатство старинного города.
Комитет по стандарту Халяль ДУМ РТ планирует решить соответствующий вопрос в ближайшее время.
«Генерирующая компания» в день проведения ЕГЭ по литературе и физике проводила ремонтные работы, во время которых был задет кабель.
В результате аварии 62-летний водитель малолитражки ушиб грудную клетку и получил рваную рану колена.
Процедура экспорта халяль-продукции представляет собой длительный и дорогостоящий процесс.
27 июня республику ожидают грозы и усиление ветра.
Сергею Старостину присвоен классный чин – государственный советник юстиции 3 класса.
26 июняНовые трамваи, цветочные композиции и содержание дорог: на что тратили деньги в Татарстане в преддверии ЧМ-2018
26 июняФишки приемной кампании-2018 в вузах Татарстана: увеличение бюджетных мест VS скачок цен на обучение
25 июня Трусов на 42 тысячи в счет оплаты долга: как в «Новой Туре» судебные приставы разыскивали торговцев – неплательщиков налогов