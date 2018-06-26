В ИА «Татар-информ» расскажут о пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах в летний период

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Завтра, 27 июня, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция , посвященная пожарной безопасности в летний период в лесах и населенных пунктах Республики Татарстан.

В мероприятии примут участие руководитель ГБУ «Лесопожарный центр» Айрат Ахмеров и руководитель-лесничий ГКУ «Пригородное лесничество» Ильнур Кашафеев.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru

