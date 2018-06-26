Египетский комментатор скончался после поражения своей сборной на матче ЧМ-2018

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Египетский комментатор Абдель Рахим Мохамед скончался после поражения своей сборной на матче ЧМ-2018 против Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Youm7.
У аналитика случился сердечный приступ перед тем, как он должен был участвовать в разборе игры национальной команды.
Мохамеду стало плохо на 95-й минуте игры, когда саудовцы забили победный гол и лишили египтян единственной победы на мундиале. Сообщается, что врачи в течение получаса пытались спасти его жизнь, но Мохамед скончался от остановки сердца.
Сборная Египта проиграла команде Саудовской Аравии со счетом 1:2. Ранее она проиграла Уругваю со счетом 0:1 и России со счетом 3:1. Команда заняла последнее место в группе А.
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