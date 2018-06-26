Роскачество назвало регионы с самым качественным хлебом

Доля хлеба, соответствующего всем требованиям действующего законодательства, составила порядка 86 процентов.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Роскачество подвело итоги всероссийского исследования качества хлеба. Согласно результатам, около 86 процентов исследованных товаров соответствуют всем требованиям законодательства, а 32 процента из них даже превышают по своим характеристикам действующие ГОСТы, сообщает пресс-служба ведомства.

Лидерами по количеству хлеба повышенного качества признаны Ставропольский край, Воронежская и Саратовская области. Кроме того, большая доля хлеба высокого качества в рамках исследованных товаров — в Тамбовской, Ленинградской и Челябинской областях, Краснодарском крае и Владимирской области.

Исследование специалистами Роскачества было запущено в июле прошлого года. Всего за это время эксперты проверили 176 брендов хлеба из 62 российских регионов. Хлеб исследовали по 50 показателям качества и безопасности.