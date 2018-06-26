Главное
Федор Кудряшов: «Мы допустили индивидуальные ошибки в матче против Уругвая»

Татар-информ

26 июня 2018, 10:14

Общество

Роскачество назвало регионы с самым качественным хлебом

Рекомендуем

Доля хлеба, соответствующего всем требованиям действующего законодательства, составила порядка 86 процентов.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Роскачество подвело итоги всероссийского исследования качества хлеба. Согласно результатам, около 86 процентов исследованных товаров соответствуют всем требованиям законодательства, а 32 процента из них даже превышают по своим характеристикам действующие ГОСТы, сообщает пресс-служба ведомства. 

Лидерами по количеству хлеба повышенного качества признаны Ставропольский край, Воронежская и Саратовская области. Кроме того, большая доля хлеба высокого качества в рамках исследованных товаров — в Тамбовской, Ленинградской и Челябинской областях, Краснодарском крае и Владимирской области.

Исследование специалистами Роскачества было запущено в июле прошлого года. Всего за это время эксперты проверили 176 брендов хлеба из 62 российских регионов. Хлеб исследовали по 50 показателям качества и безопасности.

Следующая новость

В Нижнекамске заработал 50-метровый светомузыкальный фонтан
Новости дня
11:15
В Челябинской области в летнем лагере умер 13-летний мальчик
11:10
Египетский комментатор скончался после поражения своей сборной на матче ЧМ-2018
10:56
Софию Губайдулину пригласили вступить в ряды киноакадемиков США

София Губайдулина, которая проживает сейчас в Германии, отмечена приглашением за музыку к кинолентам «Вертикаль» и «Мария – королева Шотландии».

10:42
В ИА «Татар-информ» расскажут о пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах в летний период

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

10:38
Вузам Татарстана в этом году выделено более 16,5 тыс. бюджетных мест

Число бюджетных мест на 5 процентов больше, чем в 2017 году.

10:28
Владимир Путин утвердил список поручений по итогам «Прямой линии»
10:14
Роскачество назвало регионы с самым качественным хлебом
10:00
Около 500 спортсменов будут состязаться в Камском триатлоне в Набережных Челнах

Турнир станет вторым стартом триатлонной программы в спортивных соревнованиях TIMERMAN.

09:46
Эксперт КФУ рассказал об опасности астероидов

30 июня отмечается Международный день астероида.

09:39
В Нижнекамске утонул 60-летний мужчина

Трагедия произошла накануне вечером на Пионерском озере.

09:32
Писательница Людмила Улицкая: Россия отстает от Европы на 150 лет
09:27
Снятый с рейса в Португалии российский музыкант умер от некроза
09:18
ОАК не планирует разрабатывать самолет на замену «Руслану»
09:00
«Манеж» Казанского Кремля вводит режим ежедневных бесплатных трансляций ЧМ-2018

В защищенном от солнца помещении можно не только поболеть за спортсменов, но и увидеть выставку «В победе столько красоты!».

08:36
В Татарстане из-за блокинга сохранится жаркая погода

В республике пока не побит температурный рекорд 2010 года.

08:33
В Апастовском районе Татарстана утонула 11-летняя девочка

Трагедия случилась на глазах у очевидцев, но они не успели спасти школьницу.

08:20
На улицах Казани появились аудиогиды на пяти языках

Турист сам выбирает язык, на котором будет звучать аудиогид.

08:02
ВСМ Москва – Казань могут продлить до Набережных Челнов

Строительство участка до станции Тихоново обойдется примерно в 400 миллиардов рублей.

07:51
Фарид Мухаметшин обратился к жителям РТ по случаю 80-летия первых выборов в Верховный Совет ТАССР

Верховный Совет стал великолепной кузницей кадров для республики, отметил глава парламента Татарстана.

07:43
Группа «Звери» отказалась от выступления на фестивале в Киеве
07:23
СМИ узнали о просьбе Кадырова к Путину о строительстве магистрали в Грозный
07:04
Депутат Госдумы обвинил США в попытках протолкнуть свой газ в Европу
06:51
Депутат Бундестага оценил потери Германии из-за антироссийских санкций
06:40
Помпео заявил о необходимости гибкости в отношениях с Россией
06:24
Трамп назвал решение Harley-Davidson «поднятием белого флага»‍
События

26 июняНовые трамваи, цветочные композиции и содержание дорог: На что тратили деньги в Татарстане в преддверии ЧМ-2018

26 июняФишки приемной кампании-2018 в вузах Татарстана: увеличение бюджетных мест VS скачок цен на обучение

25 июня Трусов на 42 тысячи в счет оплаты долга: как в «Новой Туре» судебные приставы разыскивали торговцев – неплательщиков налогов

25 июняГигантские карточки Panini, осада баров и пение гимна до мурашек: как болельщики сборной Колумбии захватили Казань

25 июняПереход на онлайн-кассы: 7 советов предпринимателю

25 июняПокупка жилья в 2018 году: как федеральная риэлторская компания «Этажи» создает безопасность для денег клиентов.

25 июня25 – 28 июня в Казани: Футбольная ночь болельщика в Казани, фестиваль «Волга-Волга» и многое другое