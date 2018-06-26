Писательница Людмила Улицкая: Россия отстает от Европы на 150 лет

Причинами отставания российский литератор назвала цивилизационный процесс.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Россия отстает от Европы на 150 лет. Таким мнением в интервью каналу «112 Украина», опубликованном на YouTube, поделилась российская писательница Людмила Улицкая.

По ее словам, причиной этого являются не особенности генетики россиян или европейцев, а цивилизационный процесс. Особенно отставание чувствуется при общении с людьми в разных странах, отметила она.

Выходом из такой ситуации Улицкая назвала работу по повышению культурного уровня и уровня образования, которые, по мнению писательницы, сейчас «очень падают».