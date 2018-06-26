ОАК не планирует разрабатывать самолет на замену «Руслану»

ПАО «Ил» ведет эскизное проектирование самолета Ил-276.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Объединенная авиастроительная корпорация не планирует вести разработку самолета, который заменит Ан-124 «Руслан». Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу дивизиона транспортной авиации ОАК.

«Эскизное проектирование самолета на замену Ан-124 в настоящее время не планируется. В рамках технико-экономического обоснования программы СТВТС (сверхтяжелый военно-транспортный самолет — прим. Т-и) разрабатываются меры по поддержанию исправности парка Ан-124 и Ил-76», — сказали в пресс-службе.

ПАО «Ил» в настоящее время разрабатывает самолет Ил-276 в рамках программы СВТС (средний военно-транспортный самолет). Новая разработка заменит Ан-12, грузоподъемность которого — около 20 т.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что гендиректор «Ил» допустил возможность воспроизводства самолета Ан-124 «Руслан».