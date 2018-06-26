Снятый с рейса в Португалии российский музыкант умер от некроза

Причиной исходившего от артиста запаха был начавшийся у него некроз тканей.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Российский музыкант Андрей Сучилин, снятый в конце мая с авиарейса самолет Амстердам – Гран-Канария из-за исходившего от него невыносимого запаха, умер от некроза, передает РИА Новости.

Его близкая подруга Лидия Тихонович написала в Facebook’e, что «Андрей ушел». Также она уточнила, что у Сучилина был некроз тканей.

В конце мая зарубежные СМИ сообщали, что пилоты были вынуждены посадить самолет в Португалии из-за «невыносимого запаха», исходившего от одного из пассажиров рейса. До посадки бортпроводники закрыли его в туалете.

После случившегося Сучилин рассказал на свой странице в Facebook’e, что этим пассажиром был он. По словам музыканта, причиной запаха было заболевание, которым он заразился.

Вскоре артист оказался в реанимации и впал в кому. Врачи провели несколько операция, пытаясь остановить некроз, но у пациента отказали все жизненно важные органы.

Андрей Сучилин был одним из основателей Московской рок-лаборатории в начале 1980-х годов. Основатель группы «До Мажор» (альбом «Ноэма» был выпущен в 1992 году и переиздан в полном виде в 2012-м). Был известен как виртуозный гитарист. Последние годы, не оставляя музыки, занимался также социальной журналистикой.