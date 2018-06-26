В результате столкновения у одного воздушного судна повреждено крыло.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Два самолета не поделили полосу в аэропорту Сеула, сообщает RT.

Самолеты авиакомпаний Korean Air и Asiana Airlines столкнулись во время маневрирования. В результате аварии одно воздушное судно получило повреждение крыла.

Сообщается, что в момент ЧП в самолетах не было пассажиров.

