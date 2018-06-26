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Татар-информ

26 июня 2018, 09:07

ПроисшествияВ мире

Два самолета не поделили полосу в аэропорту Сеула

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В результате столкновения у одного воздушного судна повреждено крыло.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Два самолета не поделили полосу в аэропорту Сеула, сообщает RT.

Самолеты авиакомпаний Korean Air и Asiana Airlines столкнулись во время маневрирования. В результате аварии одно воздушное судно получило повреждение крыла.

Сообщается, что в момент ЧП в самолетах не было пассажиров.
 

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