Трагедия случилась на глазах у очевидцев, но они не успели спасти школьницу.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В Апастовском районе Татарстана утонула 11-летняя девочка. Об этом сообщают свидетели происшествия в соцсетях.

Трагедия произошла в воскресенье, 24 июня, около трех часов дня у села Куштово.

11-летняя девочка ушла купаться на небольшой искусственный пруд. Через некоторое время она стала тонуть. Свидетелями происшествия стали несколько человек, но они не успели помочь ребенку.

Тело ребенка подняли со дна и передали полицейским.