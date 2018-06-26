Эксперт КФУ рассказал об опасности астероидов

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(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Профессор Института физики К(П)ФУ, директор Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта Юрий Нефедьев рассказал, какую опасность таят в себе астероиды, сообщает пресс-служба вуза.
30 июня отмечается Международный день астероида. Именно в этот день 110 лет назад над Сибирью взорвался Тунгусский метеорит. В Солнечной системе обнаружено более 600 тыс. малых небесных тел. Опасными считаются те из них, чей диаметр превышает 100 м. При падении они могут причинить огромные разрушения, подобные последствиям ядерной бомбардировки.
Чтобы своевременно обнаружить угрожающие Земле космические объекты и предотвратить массовую гибель людей, астрономы постоянно ведут мониторинг небесной сферы.
У Казанского (Приволжского) федерального университета работает астрономический комплекс мониторинга с субсекундным временным разрешением Mini-MegaTORTORA, созданный для обнаружения и исследования космических тел. Она способно зафиксировать все потенциально представляющие угрозу объекты, в том числе и такие, как Челябинский метеорит 2013 года.
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