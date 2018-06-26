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Татар-информ

26 июня 2018, 08:02

Экономика и финансыОбщество

ВСМ Москва – Казань могут продлить до Набережных Челнов

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Фото: pixabay.com/сreative сommons СС0

Строительство участка до станции Тихоново обойдется примерно в 400 миллиардов рублей.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Высокоскоростную магистраль Москва – Казань могут продлить до станции Тихоново в 20 км от Набережных Челнов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра транспорта Татарстана Айрата Усманова.

Замглавы Минтранса РТ объяснил, что власти республики намерены затронуть вопрос о продлении магистрали на совещании в ОАО «РЖД», которое должно состояться 27 июня.

Участок Казань – Тихоново станет частью планируемой ВСМ Москва – Казань – Екатеринбург. Его взведение потребует дополнительных средств в размере примерно 400 млрд рублей.

При этом точная стоимость строительства будет зависеть от того, будет ли участок проложен по земле или по эстакаде. Республика надеется на государственно-частное партнерство, добавил Усманов. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что строительство первого участка ВСМ Москва – Казань во Владимирской области должно начаться уже в 2018 году.

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ВСМ Москва – Казань могут продлить до Набережных Челнов

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