ВСМ Москва – Казань могут продлить до Набережных Челнов

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(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Высокоскоростную магистраль Москва – Казань могут продлить до станции Тихоново в 20 км от Набережных Челнов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра транспорта Татарстана Айрата Усманова.
Замглавы Минтранса РТ объяснил, что власти республики намерены затронуть вопрос о продлении магистрали на совещании в ОАО «РЖД», которое должно состояться 27 июня.
Участок Казань – Тихоново станет частью планируемой ВСМ Москва – Казань – Екатеринбург. Его взведение потребует дополнительных средств в размере примерно 400 млрд рублей.
При этом точная стоимость строительства будет зависеть от того, будет ли участок проложен по земле или по эстакаде. Республика надеется на государственно-частное партнерство, добавил Усманов.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что строительство первого участка ВСМ Москва – Казань во Владимирской области должно начаться уже в 2018 году.
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