Группа «Звери» отказалась от выступления на фестивале в Киеве

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(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Российская группа «Звери» отказалась от выступления на традиционном музыкальном фестивале Atlas Weekend в Киеве. Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальной странице коллектива в соцсети Instagram.
Соответствующее решение музыканты объяснили «непрофессиональным подходом» организаторов фестиваля.
«Звери» отметили, что сожалеют из-за отмены концерта, но подчеркнули, что сделать это было необходимо. Вместе с тем они выразили надежду на скорую встречу с поклонниками.
Фестиваль Atlas Weekend пройдет в этом году в Киеве с 3 по 8 июля. Выступление российской группы было запланировано на 4 июля. Хедлайнером мероприятия должен стать британский дуэт The Chemical Brothers, работающий в жанре электронной музыки.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что фронтмен «Зверей» Рома Зверь (Роман Билык) был отмечен призом 71-го Каннского фестиваля за саундтрек к фильму «Лето» Кирилла Серебренникова. В картине он сыграл лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко.
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