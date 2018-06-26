Группа «Звери» отказалась от выступления на фестивале в Киеве

Музыканты объяснили свое решение непрофессионализмом организаторов события.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Российская группа «Звери» отказалась от выступления на традиционном музыкальном фестивале Atlas Weekend в Киеве. Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальной странице коллектива в соцсети Instagram.

Соответствующее решение музыканты объяснили «непрофессиональным подходом» организаторов фестиваля.

«Звери» отметили, что сожалеют из-за отмены концерта, но подчеркнули, что сделать это было необходимо. Вместе с тем они выразили надежду на скорую встречу с поклонниками.

Фестиваль Atlas Weekend пройдет в этом году в Киеве с 3 по 8 июля. Выступление российской группы было запланировано на 4 июля. Хедлайнером мероприятия должен стать британский дуэт The Chemical Brothers, работающий в жанре электронной музыки.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что фронтмен «Зверей» Рома Зверь (Роман Билык) был отмечен призом 71-го Каннского фестиваля за саундтрек к фильму «Лето» Кирилла Серебренникова. В картине он сыграл лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко.