Депутат Госдумы обвинил США в попытках протолкнуть свой газ в Европу

Игорь Ананских признал, что возможность остановки проекта «Северный поток-2» пока сохраняется.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Игорь Ананских отреагировал на заявление заместителя помощника государственного секретаря США Сандры Оудкирк о способности Европы остановить строительство газопровода «Северный поток-2», передает RT.

Парламентарий увидел в попытках Соединенных Штатов предотвратить строительство трубопровода стремление «продавить свой СПГ, который в разы дороже трубопроводного».

По мнению Ананских, обвинения в адрес проекта, связанные с возможной угрозой энергетической безопасности стран ЕС, абсурдны, так как РФ никогда не приостанавливала подачу газа европейским потребителям.

При этом депутат признал, что пока Дания не согласует реализацию проекта, строительство газопровода может быть остановлено, но подобное развитие событий не соответствовало бы интересам европейцев.